Mario Picazo revela cuándo será la próxima ola de calor: las altas presiones traerán una semana de noches tropicales

La próxima ola de calor la tiene en el calendario un Mario Picazo que no tiene dudas de lo que nos espera, las altas presiones traerán una semana de noches tropicales. Este experto no tiene dudas de lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a una serie de situaciones que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada. Aunque estamos en verano, no hubiéramos imaginado tener unas temperaturas muy por encima de lo que sería habitual en estos días. Tocará tener en mente este cambio de ciclo que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración.

Es hora de apostar claramente por una previsión del tiempo que puede evitarnos más de un problema. Sobre todo, si tenemos en mente estas temperaturas que pueden causar estragos. En estos días en los que tocará saber qué es lo que puede pasar en breve, en unos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Las altas presiones se convertirán en las compañeras de viaje en un inicio de mes en el que quizás nos costará dormir por una semana de noches tropicales para la que no estamos preparados.

Revela Mario Picazo cuando será la próxima ola de calor

La próxima ola de calor puede estar más cerca de lo que nos imaginaríamos. Tenemos por delante una serie de novedades importantes que hasta la fecha nadie hubiera imaginado. De cara a una primera semana de julio en el que realmente todo puede ser posible. Tocará saber qué es lo que puede pasar en breve en estas próximas jornadas.

Es hora de conocer en primera persona lo que nos estará esperando de la mano de un experto que parece que se adelanta a todos. No es que no sean buenas noticias, son parte de una previsión típica para esta época del año en la que todo puede ser posible.

Pasaremos de una pequeña tregua hasta una situación que podría acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que realmente cada pequeño gesto podría acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca con la mirada puesta a un giro radical en el que las temperaturas acabarán siendo protagonistas. Mario Picazo no duda en darnos un importante cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración.

Las altas presiones traerán noches tropicales

Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que pueden llegar en cualquier momento. Tenemos por delante un giro importante en el tiempo en estos días en los que las temperaturas que pueden acabar generando las noches tropicales que no esperaríamos ver tan pronto, en un verano que apenas acaba de empezar.

Tal y como nos explica Mario Picazo desde El Tiempo: «Esta semana, de nuevo, entramos en modo anticiclónico y, salvo algunas precipitaciones aisladas al principio de la semana por el norte y, después, de forma aislada en otras comarcas del interior, en forma de tormentas, el tiempo va a estar marcado por la escasez de nubosidad. En Canarias, los alisios podrían acumular algunas nubes en la vertiente norte de las islas de mayor relieve, donde no se descarta alguna llovizna. En algunas zonas costeras los vientos podrían acumular nubes bajas que tenderán a disiparse a lo largo del día con el paso de las horas».

Siguiendo con la misma explicación: «En el apartado de viento, cabe destacar que en algunas zonas de Galicia y de la Meseta Norte los vientos del nordeste pueden ser intensos durante la primera mitad de la semana. También va a arreciar el viento del noroeste en la zona del Alto Ebro y en el valle del Ebro. Los vientos de levante van a ir arreciando durante la segunda mitad de la semana, sobre todo en el mar de Alborán y en la zona del estrecho e inmediaciones, ya en el lado atlántico, en torno al golfo de Cádiz. En Canarias hay que contar con vientos alisios moderados, más intensos en el norte de las islas».

Las temperaturas pueden llegar a unas cifras que ponen los pelos de punta: «Esta semana las temperaturas no van a ser tan altas de forma generalizada como la semana pasada, aunque sí veremos registros de más de 40ºC. Las más elevadas, como de costumbre, se registrarán en el oeste de Andalucía, en el sur de Extremadura y en algunas comarcas del Valle del Ebro. Van a ir aumentando a lo largo de la semana, con valores más elevados en los últimos días, aunque veremos cómo suben y luego vuelven a bajar algunos grados. Las noches tropicales también van a ser frecuentes en muchas zonas, sobre todo cerca de la costa del Mediterráneo y en zonas del sur».