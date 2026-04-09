Los expertos instan a rellenar ésta casilla de la declaración de la Renta: te devuelven 150 euros

Ayer miércoles arrancó la campaña de la declaración de la Renta y, como cada año, muchos contribuyentes se lanzan a confirmar el borrador casi sin mirarlo, si tenemos en cuenta que es algo rápido, cómodo y en la mayoría de los casos parece suficiente. Pero ese gesto automático puede salir caro. Sobre todo cuando hay deducciones nuevas de la Renta que no aparecen marcadas por defecto como la de los 150 euros que muchos pasan por alto.

En los últimos días, asesores fiscales y gestores están insistiendo en lo mismo: revisar bien cada apartado antes de presentar la declaración. No es una recomendación sin más si bien hay casillas que, si no se tocan, pasan desapercibidas y con ellas se pierde dinero. Una de ellas está dando bastante que hablar en la Comunidad Valenciana. Porque, aunque ya está en vigor, sigue siendo bastante desconocida. Y lo curioso es que puede suponer una devolución de hasta 150 euros en la Renta. No es una ayuda menor, pero muchos ni siquiera saben que existe.

La casilla de la Renta que aplica deducción de 150 euros

El punto clave está en el apartado de Otras deducciones. Ahí es donde se incluye esta ventaja fiscal autonómica relacionada con la música. Y sí, hay que marcarla expresamente, porque no siempre aparece aplicada en el borrador.

Esto es precisamente lo que está generando el problema. Hay contribuyentes que cumplen todos los requisitos, que han tenido gastos que podrían deducirse, pero que no lo reflejan en la declaración porque nadie se lo ha indicado o porque no revisan ese apartado. Y es importante hacerlo ya que para en este caso, la Generalitat ha impulsado la deducción con el objetivo de apoyar la práctica musical y todo lo que la rodea. No es algo anecdótico ya que según las previsiones, cerca de 197.000 personas podrían beneficiarse en esta campaña de la Renta 2025. Sin embargo, la realidad es que una parte importante de esos contribuyentes podría quedarse fuera simplemente por no marcar correctamente la casilla.

Qué gastos sí puedes incluir (y cuáles no)

Aquí es donde conviene detenerse un poco, porque no se trata de una deducción limitada a un único concepto. Al contrario, abarca bastantes más situaciones de las que muchos imaginan. Por un lado, están los gastos más evidentes: las tasas y cuotas de enseñanzas musicales en conservatorios o escuelas de música y danza, tanto públicas como privadas, siempre que estén registradas oficialmente en la Comunitat Valenciana.

Pero no se queda ahí. También entran las cuotas de socios de sociedades musicales que formen parte de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat. Algo bastante habitual en muchos municipios, donde las bandas siguen siendo parte de la vida cotidiana. Además, se pueden incluir gastos relacionados con la formación musical en un sentido más amplio. Por ejemplo, másteres, cursos o seminarios impartidos por centros oficiales. Y también algo que suele generar dudas: la compra de instrumentos musicales o partituras, siempre que estén vinculadas a esa formación.

Incluso hay un detalle que pasa bastante desapercibido: las entradas para conciertos. Siempre que estén organizados por centros docentes o por la Federación, también pueden entrar dentro de la deducción. Eso sí, hay una condición importante que no conviene olvidar. Si parte de esos gastos ha sido cubierta con subvenciones públicas, esa parte no se puede incluir en la deducción.

Una medida muy ligada a la identidad valenciana

No es casualidad que esta deducción exista precisamente en la Comunidad Valenciana. De hecho, es la única comunidad autónoma que la ha puesto en marcha con estas características. El motivo tiene bastante sentido si se mira el contexto ya que en la región hay alrededor de 550 sociedades musicales federadas, lo que supone más de la mitad de todas las bandas de música de España.

Por eso, esta medida no se plantea sólo como un incentivo económico, sino también como una forma de reforzar ese modelo. Y, al mismo tiempo, como parte de una estrategia más amplia de alivio fiscal. En esa línea, el Consell ha ampliado otras deducciones en ámbitos como el sanitario o el deportivo, dirigidas sobre todo a rentas medias y bajas. En este caso, el límite se sitúa en 60.000 euros para declaraciones individuales y 78.000 en el caso de las conjuntas.

El error más común al hacer la declaración

Si hay algo en lo que coinciden los expertos es en esto: el mayor fallo no es no cumplir los requisitos, sino no revisar bien la declaración. Muchos contribuyentes asumen que el borrador incluye todo automáticamente. Y no siempre es así. Las deducciones autonómicas, en particular, suelen requerir que el propio usuario introduzca o confirme la información.

Al final, todo se reduce a algo bastante simple. Dedicar unos minutos más, mirar con calma cada apartado y no dar nada por hecho. Porque en este caso, esa revisión puede traducirse directamente en dinero. Y no hablamos de unos céntimos, sino que son hasta 150 euros que pueden quedarse en el bolsillo o perderse sin que uno llegue siquiera a darse cuenta.