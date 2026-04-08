Hacienda lo confirma: qué significa cuando sale negativo en tu declaración de la Renta

Desde este miércoles, ya está abierto el plazo para presentar la declaración de la Renta 2025-2026, por lo que los contribuyentes ya se están preparando para consultar el resultado del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Lo primero es rellenar toda la información económica y fiscal que requiere la Agencia Tributaria. Una vez que se tenga hecho el borrador, los contribuyentes podrán saber el resultado: o sale a pagar o a devolver.

Justo en este preciso momento de la consulta es cuando surge la duda sobre qué es el resultado negativo y qué es el positivo. Se trata de una duda muy común entre las personas primerizas en realizar la declaración de la Renta, ya que no saben si es bueno o malo que el resultado sea negativo y al contrario. Pues bien, aquí te aclaramos las dudas.

Dependiendo del resultado de la declaración de la Renta, Hacienda tendrá que ingresar dinero en tu cuenta o, por el contrario, pedirte que pagues más.

Resultado negativo de la Renta

Si el resultado de la declaración de la Renta es negativo no te preocupes, son buenas noticias. Significa que como contribuyente has pagado impuestos de más durante el ejercicio y, por lo tanto, te sale a devolver -lo que quiere decir que la Agencia Tributaria tendrá que ingresar esa cifra de dinero en tu cuenta-.

De esta manera, si en tu borrador de la declaración aparece un número negativo, significa que has pagado esa cantidad de más durante el ejercicio del año, por lo tanto, la Agencia Tributaria te debe dinero.

Una vez que presentes la declaración sólo te queda esperar a que Hacienda ingrese esa cantidad de dinero que aparecía en la casilla 505 del borrador en tu cuenta. No suele tardar mucho tiempo en devolver el importe, sobre todo en las declaraciones más sencillas. Pero es importante recalcar que existe un plazo máximo de seis meses para que Hacienda pague a los contribuyentes el dinero que han pagado en exceso.

Inicio de las devoluciones

Hacienda empezará a devolver este miércoles a los contribuyentes las primeras declaraciones de la Campaña de la Renta, en la que se prevén algo más de 13.000 millones de euros a los contribuyentes. Esta cifra es inferior a la del año anterior, lo que marca una ligera reducción en el volumen total de devoluciones previstas.

Una de las dudas más frecuentes es cuánto tarda Hacienda en realizar el pago. Aunque muchas devoluciones se tramitan con rapidez, el plazo oficial es más amplio.

La Agencia Tributaria dispone de seis meses desde el final de la campaña para revisar cada declaración y efectuar la devolución correspondiente. Este periodo sirve para confirmar o corregir el importe solicitado por el contribuyente.

¿Influye cuándo presentas la declaración?

En teoría, el momento en el que se presenta la declaración no condiciona el plazo máximo legal de pago. Tampoco influye cuándo se solicita la devolución.

Sin embargo, en la práctica, las declaraciones más sencillas y presentadas en los primeros días suelen resolverse antes, aunque esto no altera el límite oficial establecido.