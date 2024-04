Si ya has hecho la declaración de la renta y te ha salido a devolver, Hacienda puede ingresarte dinero a partir de este viernes. En concreto, la Agencia Tributaria empezará a devolver este viernes a los contribuyentes las primeras declaraciones de la Campaña de la Renta, en la que se prevén 23.281.000 declaraciones, un 1,2% más que el año anterior.

Una declaración a devolver es aquella que, tras realizar los cálculos pertinentes, la Agencia Tributaria decide que has pagado más Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de lo que deberías y, por lo tanto, te corresponde un reembolso.

Sin embargo, el plazo que tiene Hacienda para devolver el dinero no siempre es el mismo. En términos generales, el tiempo máximo del que dispone la Administración para llevar a cabo el reembolso es de hasta seis meses. Por tanto, es importante que te informes sobre la fecha en la que Hacienda te va a devolver lo que te debe.

Devoluciones de Hacienda

Si cumples con todo el procedimiento y la declaración te sale a devolver, es el momento de disfrutar del dinero que te corresponde por haber pagado de más durante el ejercicio anterior.

Por lo general, el proceso de realizar el depósito no suele tomar demasiado tiempo, pero si la suma a abonar es considerable (superando los 3.000 euros), es posible que la espera se extienda hasta seis meses.

En ocasiones, es posible que Hacienda incumpla los plazos establecidos y el retraso en el pago se prolongue más allá de los seis meses indicados como límite. En esta situación, la ley obliga a la Administración a compensarnos con la cantidad que nos adeuda, además de los intereses de demora. Esto se conoce como compensación al contribuyente por el incumplimiento del plazo estipulado.

En esa situación, el Estado abonará un 3,75% de la cantidad de dinero que debe ser devuelto. Sin embargo, este recargo solo se aplicará si el retraso puede atribuirse a la Agencia Tributaria.

Si la declaración no se realizó correctamente, no se podrán reclamar los intereses de demora. Además, si Hacienda solicita más documentos o información adicional sobre la declaración a devolver, el plazo de seis meses no se tendrá en cuenta. Aunque al final sea el Estado quien deba realizar la devolución, no se podrá exigir el pago de intereses por el retraso.

Por tanto, el contribuyente debe de estar atento a los plazos, tanto los suyos como los que sufre la Agencia Tributaria, para ser conocedor de sus derechos y obligaciones y tener toda la situación bajo control y sin ninguna sorpresa.

Utilizar el simulador proporcionado por la Agencia Tributaria puede ser una herramienta muy útil para planificar todo el proceso y saber si Hacienda tiene que devolver dinero o es el contribuyente el que debe abonarlo a la Administración.

Declaración de la renta de 2023

En los dos primeros días de la Campaña de la Renta y Patrimonio 2023, los contribuyentes han presentado más de 1.877.000 declaraciones, lo que supone un incremento del 2,6% respecto a las mismas fechas del año pasado.

Fuentes del organismo han informado de que del conjunto de declaraciones presentadas, más de 246.000 se han realizado a través de la aplicación de la Agencia Tributaria, un 19,5% más frente al ejercicio anterior.

Las presentaciones por Internet comenzaron el 3 de abril y se prevé que este mismo viernes los contribuyentes reciban las primeras devoluciones.

La Agencia Tributaria prevé ingresar 18.908 millones de euros en esta Campaña de Renta, un 12,2% más respecto al ejercicio anterior, mientras que el importe a devolver a los contribuyentes será un 1,8% inferior, con 11.650 millones.

El miércoles comenzaron las declaraciones por Internet, pero desde el 7 de mayo hasta el 1 de julio de 2024, la Agencia Tributaria podrá confeccionar la declaración del contribuyente por teléfono -la solicitud de cita estará disponible desde el 29 de abril hasta el 28 de junio-.

La Administración tributaria volverá a poner en marcha el plan ‘Le Llamamos’, que arrancará el 7 de mayo, con solicitud de cita a partir del 29 de abril, manteniendo una capacidad que el pasado año permitió la presentación de más de 1.070.000 declaraciones con este sistema de asistencia telefónica personalizada.

Además, el plan especial para mayores de 65 años en pequeños municipios arrancará con las mismas fechas del plan Le Llamamos. La atención personalizada, por teléfono y en oficinas, seguirá contando con el apoyo de CCAA y ayuntamientos.

Será entre el 3 de junio hasta el 1 de julio de 2024 cuando la Agencia Tributaria podrá confeccionar a los contribuyentes las declaraciones presencialmente en sus oficinas -con solicitud de cita desde el 29 de mayo hasta el 28 de junio-.

El plazo de presentación finalizará el 1 de julio para declaraciones tanto a ingresar como a devolver, si bien el plazo en las declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria concluirá el 26 de junio.