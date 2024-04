Es muy probable que te preguntes cuál es la fecha en la que Hacienda te va a devolver el dinero de la declaración de la renta de este año, en el caso de que tengas la suerte de que no te salga a pagar. El miércoles 3 de abril comenzó la campaña para presentar la declaración, pero desde hace días los contribuyentes ya podían acceder al borrador. Por ello, ya puedes comenzar a realizar el papeleo y, si la Agencia Tributaria te debe dinero, a disfrutar de la cantidad que te tenga que abonar muy pronto.

Una declaración a devolver es aquella que, tras realizar los cálculos pertinentes, la Agencia Tributaria decide que has pagado más Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de lo que deberías y, por lo tanto, te corresponde un reembolso.

Sin embargo, el plazo que tiene Hacienda para devolver el dinero no siempre es el mismo. En términos generales, el tiempo máximo del que dispone la Administración para llevar a cabo el reembolso es de hasta seis meses. Por tanto, es importante que te informes sobre la fecha en la que Hacienda te va a devolver lo que te debe.

Declaración del IRPF

La campaña de declaración de impuestos es un periodo crucial para todos los contribuyentes en España. Presentar la declaración de la renta de manera correcta y dentro del plazo establecido es fundamental para evitar posibles problemas con Hacienda en el futuro. Aquí algunas recomendaciones para enfrentar esta campaña de manera exitosa:

Organízate con tiempo : Reúne toda la documentación necesaria, como certificados de ingresos, recibos de gastos deducibles, información sobre inversiones, entre otros

: Reúne toda la documentación necesaria, como certificados de ingresos, recibos de gastos deducibles, información sobre inversiones, entre otros Utiliza herramientas disponibles : Puedes aprovechar el simulador de la Agencia Tributaria para calcular previamente el resultado de tu declaración y anticiparte a posibles pagos adicionales

: Puedes aprovechar el simulador de la Agencia Tributaria para calcular previamente el resultado de tu declaración y anticiparte a posibles pagos adicionales Infórmate sobre las novedades fiscales : Mantente al tanto de los cambios en la normativa tributaria y las nuevas deducciones o beneficios fiscales disponibles

: Mantente al tanto de los cambios en la normativa tributaria y las nuevas deducciones o beneficios fiscales disponibles Revisa detenidamente tu declaración : Asegúrate de incluir todos los ingresos y gastos relevantes, así como de aplicar correctamente las deducciones a las que tengas derecho

: Asegúrate de incluir todos los ingresos y gastos relevantes, así como de aplicar correctamente las deducciones a las que tengas derecho Considera la ayuda de un profesional : Si tienes dudas o una situación fiscal compleja, puedes recurrir a la ayuda de un asesor fiscal para garantizar la correcta presentación de tu declaración

: Si tienes dudas o una situación fiscal compleja, puedes recurrir a la ayuda de un asesor fiscal para garantizar la correcta presentación de tu declaración Presenta tu declaración a tiempo: No dejes la presentación de la declaración para el último momento, evita posibles multas y recargos por presentación fuera de plazo

Si sigues todos estos consejos, es muy probable que no tengas ningún problema en elaborar la declaración de la renta de este año y que te libres de sorpresas inesperadas de la Agencia Tributaria, como multas y sanciones.

Fecha en la que Hacienda te va a devolver

Si cumples con todo el procedimiento y la declaración te sale a devolver, es el momento de disfrutar del dinero que te corresponde por haber pagado de más durante el ejercicio anterior.

Por lo general, el proceso de realizar el depósito no suele tomar demasiado tiempo, pero si la suma a abonar es considerable (superando los 3.000 euros), es posible que la espera se extienda hasta seis meses.

En ocasiones, es posible que Hacienda incumpla los plazos establecidos y el retraso en el pago se prolongue más allá de los seis meses indicados como límite. En esta situación, la ley obliga a la Administración a compensarnos con la cantidad que nos adeuda, además de los intereses de demora. Esto se conoce como compensación al contribuyente por el incumplimiento del plazo estipulado.

En esa situación, el Estado abonará un 3,75% de la cantidad de dinero que debe ser devuelto. Sin embargo, este recargo solo se aplicará si el retraso puede atribuirse a la Agencia Tributaria.

Si la declaración no se realizó correctamente, no se podrán reclamar los intereses de demora. Además, si Hacienda solicita más documentos o información adicional sobre la declaración a devolver, el plazo de seis meses no se tendrá en cuenta. Aunque al final sea el Estado quien deba realizar la devolución, no se podrá exigir el pago de intereses por el retraso.

Por tanto, el contribuyente debe de estar atento a los plazos, tanto los suyos como los que sufre la Agencia Tributaria, para ser conocedor de sus derechos y obligaciones y tener toda la situación bajo control y sin ninguna sorpresa.

Utilizar el simulador proporcionado por la Agencia Tributaria puede ser una herramienta muy útil para planificar todo el proceso y saber si Hacienda tiene que devolver dinero o es el contribuyente el que debe abonarlo a la Administración.

Además, los pagadores de impuestos pueden recurrir a esta herramienta para tomar medidas adecuadas durante el ejercicio fiscal, como ahorrar o ajustar sus gastos, para hacer frente a cualquier pago pendiente con Hacienda o saber cuanto le tienen que devolver. Es una forma inteligente de gestionar las finanzas personales y evitar sorpresas desagradables al momento de presentar la declaración de la renta.