El plazo para la presentación de la Declaración de la Renta y Patrimonio del año 2024 comenzará el 3 de abril, ofreciendo la opción de realizar las declaraciones de manera electrónica. En esta ocasión, la Agencia Tributaria ha introducido diversas modificaciones que podrían resultar ventajosas para ciertos contribuyentes. Destaca entre estos cambios la extensión del período, que será el más amplio en comparación con años anteriores al empezar 8 días antes que en 2023 y concluir un día más tarde. Una de las novedades este año es que muchos contribuyentes van a tener más posibilidades de que la declaración de la Renta les salga a devolver.

A partir del pasado martes, por primera vez, los contribuyentes ya tienen acceso a sus datos fiscales desde la página web y la aplicación móvil de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), con dos semanas de antelación al inicio oficial de la campaña.

Según el calendario publicado, la Campaña de la Renta y Patrimonio comenzará justo después de Semana Santa, el 3 de abril, y se prolongará hasta el 1 de julio de 2024. Es importante destacar que este año la campaña se extenderá un día más de lo habitual, ya que el 30 de junio cae en domingo.

Novedades en la declaración de la Renta

Una de las novedades de la campaña de este año es que los límites salariales para declarar han sido ajustados con el objetivo de promover la justicia social y la eficiencia económica. En este sentido, los pagadores de impuestos con ingresos que no sobrepasen los 15.000 euros estarán exentos de presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), en contraste con el umbral anterior establecido en 14.000 euros.

Así, Hacienda ha introducido una reducción para los rendimientos del trabajo basada en sueldos brutos que oscilan entre los 15.000 y los 21.000 euros. Por su parte, las donaciones realizadas a organizaciones no gubernamentales (ONG) ofrecen la posibilidad de disfrutar de deducciones de hasta el 80% en la declaración de la renta, mientras que la pertenencia a un partido político otorga un beneficio fiscal del 20%.

En el caso de tener un hijo menor de 3 años, se puede acceder a una deducción de hasta 1.200 euros. Por otro lado, se mantiene en 1.500 euros el máximo de aportaciones deducibles al plan de pensiones individuales. Por su parte, .os trabajadores que prestan servicios para empresarios extranjeros no estarán sujetos al límite máximo de ingresos de 60.100 euros anuales en el territorio común, siempre y cuando los servicios no se realicen para un país considerado como paraíso fiscal.

Es importante resaltar que aquellos que hayan adquirido un vehículo eléctrico nuevo, ya sea un coche o una moto, podrán deducir hasta un 15% del valor de compra si han abonado al menos el 25% del precio total. Asimismo, la instalación de un punto de recarga en una vivienda propia para vehículos eléctricos también permite una deducción del 15%.

Cuánto tengo que pagar

La renta tributa según una escala progresiva, lo que implica que el porcentaje de la renta destinado al IRPF aumenta gradualmente con el incremento de los ingresos, beneficiando así a quienes tienen menos recursos económicos.

Para la declaración del IRPF del año 2023, los tramos y porcentajes de retención son los siguientes:

De 0 a 12.450 euros : retención del 19%

: retención del 19% De 12.450 a 20.199 euros : retención del 24%

: retención del 24% De 20.200 a 35.199 euros : retención del 30%

: retención del 30% De 35.200 a 59.999 euros : retención del 37%

: retención del 37% De 60.000 a 299.999 euros : retención del 45%

: retención del 45% Más de 300.000 euros: retención del 47%

Una retención del IRPF es un porcentaje que se descuenta automáticamente de determinados pagos realizados por un pagador a un contribuyente, como por ejemplo, un salario o una factura por servicios profesionales.

Este descuento se realiza en concepto de pago a cuenta del IRPF que el contribuyente deberá liquidar al presentar su declaración de la renta al final del ejercicio fiscal. Las retenciones del IRPF son recaudadas por el pagador y luego transferidas a la Agencia Tributaria para su posterior imputación en la declaración de la renta del contribuyente.

El objetivo principal de las retenciones del IRPF es facilitar la recaudación del impuesto de forma anticipada y evitar posibles situaciones de impago al final del año fiscal.

Fechas clave para la declaración

Las fechas que todo contribuyente debe tener en cuenta este año para realizar la declaración de la renta son las siguientes:

3 de abril hasta el 1 de julio de 2024 : Se puede presentar por Internet las declaraciones de Renta y Patrimonio 2023

: Se puede presentar por Internet las declaraciones de Renta y Patrimonio 2023 7 de mayo hasta el 1 de julio de 2024 : Hacienda confecciona las declaraciones por teléfono (se podrá solicitar cita desde el 29 de abril hasta el 28 de junio)

: Hacienda confecciona las declaraciones por teléfono (se podrá solicitar cita desde el 29 de abril hasta el 28 de junio) 3 de junio hasta el 1 de julio de 2024: Hacienda confecciona las declaraciones presencialmente en sus oficinas (se podrá solicitar cita desde el 29 de mayo hasta el 28 de junio)