ACS toca máximos históricos: se dispara un 62% en apenas un año
La capitalización bursátil asciende a 15.000 millones de euros y supera los hitos que marcó la empresa en 2007
Los títulos del gigante de construcciones, Grupo ACS, han vivido un auge frenético en Bolsa en el último año, con una revalorización del 62%, sobrepasando incluso los máximos históricos que vivió la empresa en 2007. La constructora que preside Florentino Pérez agrupa cuatro empresas, Hochtief en Alemania, Turner en Norteamérica, CIMIC, Dragados, FlatironDragados y Clece.
La compañía, además de contar con proyectos estratégicos en su cartera tanto en Norteamérica y Australia, ha reforzado su solidez financiera en el último año. En el primer tramo de 2025, ACS facturó 24.108 millones de euros, lo que supone un aumento interanual del 28,6%. Por otro lado, el resultado bruto de explotación (EBITDA) también avanzó hasta los 1.434 millones de euros, un 23,9% más.
El dinamismo no se limita a las cifras financieras. En julio de 2025, ACS presentó ante la Comisión Europea un ambicioso plan estratégico para fortalecer su posición en energía y defensa, centrado en minerales críticos e infraestructuras energéticas. El plan contempla una inversión de 6.000 millones de euros hasta 2030, incluye la creación de la unidad ACS Digital & Energía con una capacidad de gestión de 6,1 GW y proyectos en litio, níquel y cobalto en Europa y Australia. Además, cuenta con el respaldo de Criteria Caixa, que adquirió cerca del 10% del capital.