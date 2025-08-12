ACS toca máximos históricos: se dispara un 62% en apenas un año

Los títulos del gigante de construcciones, Grupo ACS, han vivido un auge frenético en Bolsa en el último año, con una revalorización del 62%, sobrepasando incluso los máximos históricos que vivió la empresa en 2007. La constructora que preside Florentino Pérez agrupa cuatro empresas, Hochtief en Alemania, Turner en Norteamérica, CIMIC, Dragados, FlatironDragados y Clece.

La compañía, además de contar con proyectos estratégicos en su cartera tanto en Norteamérica y Australia, ha reforzado su solidez financiera en el último año. En el primer tramo de 2025, ACS facturó 24.108 millones de euros, lo que supone un aumento interanual del 28,6%. Por otro lado, el resultado bruto de explotación (EBITDA) también avanzó hasta los 1.434 millones de euros, un 23,9% más.

El dinamismo no se limita a las cifras financieras. En julio de 2025, ACS presentó ante la Comisión Europea un ambicioso plan estratégico para fortalecer su posición en energía y defensa, centrado en minerales críticos e infraestructuras energéticas. El plan contempla una inversión de 6.000 millones de euros hasta 2030, incluye la creación de la unidad ACS Digital & Energía con una capacidad de gestión de 6,1 GW y proyectos en litio, níquel y cobalto en Europa y Australia. Además, cuenta con el respaldo de Criteria Caixa, que adquirió cerca del 10% del capital.