Audiencias de ayer de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’: Broncano sigue en mínimos

Si el martes fue el encuentro entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich el que lideró la noche, este miércoles también ha sido el fútbol el protagonista. Esta vez El Hormiguero sí ha podido aguantar mejor el empuje, pero David Broncano y La Revuelta siguen hundidos al marcar otro mínimo histórico de audiencia.

El partido de cuartos de final entre el F.C. Barcelona y el Atlético de Madrid supuso la alegría para los colchoneros, que dejan encaminada la eliminatoria, pero no hizo mejores audiencias que el equipo blanco. Mientras el Real Madrid logró el martes liderar con más de un 13 %, el partido entre catalanes y madrileños logra un gran 10.7 % de cuota en Movistar Plus+.

Ayer miércoles, El Hormiguero recuperó el liderato del access prime time y marcó un 13.7% de cuota y 1.677.000 televidentes. Como ya venimos observando en los últimos meses, los partidos del Real Madrid y de la selección le hacen más dato a Motos, mientras que cuando juega el Barcelona, lo nota menos.

Desastre en audiencias para ‘La Revuelta’ por segundo día

En La 1 siguen sufriendo el efecto fútbol más que nadie y Broncano marca mínimo histórico con un 8.4 % de share y 1.024.000 espectadores. También nota el efecto del deporte Horizonte, aunque aguanta bien con un 7.2 % y 874.000 espectadores en Cuatro, lo que hace pensar que este jueves volverá a sus datos habituales por encima del 8 %. El intermedio vuelve a perder una vez más en su duelo particular con un 6.9 % de cuota y 851.000 televidentes en laSexta.

Así quedan las audiencias del ‘access prime time’

Así quedan las audiencias del ‘access prime time’

‘El Hormiguero’: 13.7 % y 1.677.000 Champions: F.C. Barcelona – Atlético de Madrid: 10.7 % y 1.291.000 ‘La Revuelta’: 8.4 % y 1.024.000 ‘First Dates’: 8 % y 981.000



‘Mask Singer’ se estrena liderando en la noche negra de La 1

El programa de las máscaras ha vuelto por todo lo alto con dos famosos desenmascarados.

Top Chef hace mínimo de temporada, precisamente en su semifinal, dejando claro que el efecto Belén Esteban se acabó. Tampoco ha funcionado el especial de First Dates, que en el prime time de Telecinco consigue, eso sí, ser segunda opción de la franja con un 8’8 % de cuota.

La que mejor aguanta es Ana Pastor, que logra un buen 7 % de share, datos que son buenos para laSexta y que consigue gracias al alto el fuego aprobado por Trump. También mínimo de temporada para Ana Milán y su Ex. La vida después, que continúa muy débil en Cuatro.

Audiencias del ‘prime time’