La emotiva despedida de Alejandro Román tras no superar su cáncer metastásico: «Me voy en paz»

Hace unos meses, concretamente en noviembre de 2026, el jerezano Alejandro Román recibió una de las peores noticias de su vida. Después de un año y medio completamente libre de cáncer, los médicos encontraron nuevos tumores metastásicos. Por lo tanto, no le quedó otra opción que someterse a nuevos tratamientos de quimioterapia. Todo ello mientras, a través de una página en GoFundMe, recaudó fondos para intentar complementar estos ciclos con hipertermia oncológica.

A pesar de los esfuerzos durante todo este tiempo, y de haber confesado a sus seguidores que no estaba dispuesto a rendirse, hace unas semanas le confirmaron que los tumores habían crecido y que, por tanto, los tratamientos no estaban funcionando como esperaban. «Es un cáncer incurable y no se puede operar», hizo saber a sus seguidores de Instagram. De hecho, los médicos le dieron un ciclo más de quimioterapia para tratar de «alargarle un poco la vida».

El andaluz quiso pensar que los médicos «también pueden equivocarse», puesto que era conocedor de varios casos en fase terminal que, contra todo pronóstico, habían llegado a curarse. Él deseaba con todas sus fuerzas que así fuera, no solamente por él, sino por su mujer y sus dos hijos, ya que no quería que sufrieran.

Aun así, él mismo, a través de una emotiva publicación en Instagram, anunció su propia muerte. Algo que ha dejado completamente consternados a todos y cada uno de sus seguidores, como no podía ser de otra forma: «Hoy me despido de todos vosotros, aunque en realidad nunca me iré del todo. Después de una larga lucha contra el cáncer, ha llegado el momento de descansar».

Y añade: «He peleado con todas mis fuerzas y me voy en paz, rodeado del amor que siempre me habéis dado. Gracias por no haberme olvidado nunca, por cada gesto, cada palabra y cada momento compartido». Lejos de que todo quede ahí, fue mucho más allá: «Me siento orgulloso de la vida que he tenido, de mi familia, de mis amigos y de mis compañeros de trabajo. Habéis sido parte esencial de lo que soy y me llevo conmigo cada recuerdo».

Por si fuera poco, Alejandro Román quiso transmitir tranquilidad a sus seguidores en la mencionada red social: «Aunque os duela mi ausencia, quiero que sepáis que estoy bien. Y que hoy, por fin, me he reencontrado con mi madre. Ese abrazo que tanto esperé ya es una realidad y me llena de calma».

Además, no dudó en aprovechar para hacer una firme petición: «Cuidaos mucho, seguid adelante y no dejéis de vivir con la misma intensidad con la que yo lo intenté. Sonreíd cuando penséis en mí. Gracias por tanto amor. Siempre vuestro, Alejandro», concluyó, en esta carta de despedida. Sin duda alguna, estamos ante una triste y dura pérdida, qué duda cabe. Descanse en paz.