Revolución en China: están instalando burbujas de 10.000 m² que van a cambiar la construcción para siempre

Vivir cerca de una obra nunca ha sido fácil sin importar cuál sea la ciudad del mundo en la que estés. Polvo acumulado en el coche, ruido constante desde primera hora de la mañana y ese olor a cemento que parece meterse en casa aunque cierres las ventanas. Es el peaje habitual de muchas personas cuando hay reformas o grandes proyectos en marcha. Sin embargo, en China están empezando a darle la vuelta a esta situación con una idea que, sobre el papel, parece sencilla pero que en la práctica puede cambiar por completo cómo se construye en las ciudades. La clave está en cubrir las obras con enormes estructuras inflables parecidas a grandes burbujas que aíslan el ruido y contienen la suciedad dentro.

Se trata de una medida que ya se está aplicando en zonas muy transitadas, con miles de personas pasando cada día, y los primeros datos llaman la atención, porque no sólo mejora la convivencia con el entorno, también promete acelerar los tiempos de obra. Desde fuera, lo que se ve es una especie de estructura blanca, casi como una burbuja gigante que cubre el edificio en construcción mientras dentro ocurre lo de siempre, con maquinaria, y operarios llevando a cabo la obra. Pero la diferencia es que todo eso queda contenido. El polvo no se dispersa con el viento y el ruido no se propaga con la misma intensidad hacia el exterior.

China colocará burbujas de 10.000 m² que van a cambiar la construcción para siempre

Uno de los ejemplos más claros está en Pekín, en la conocida calle Wangfujing, una de las zonas comerciales más transitadas de la ciudad. Allí se está reformando la Librería de Lenguas Extranjeras bajo una de estas estructuras cerradas. Según el Gobierno del distrito de Dongcheng, la membrana utilizada en la obra es capaz de bloquear más del 95% del polvo generado. Eso, llevado a la práctica, significa aceras más limpias, escaparates sin esa capa constante de suciedad y menos molestias para los vecinos.

El otro punto clave es el ruido. En este caso, aseguran que se mantiene por debajo de los 50 decibelios. Puede parecer un dato técnico, pero en realidad es bastante significativo si bien supone que el sonido de la obra deja de ser un problema constante para quienes trabajan o viven alrededor. Además, hay un detalle que interesa especialmente a quien ha sufrido obras interminables que tiene que ver con el tiempo, ya que al estar cubierta, la construcción depende mucho menos del clima. Las estimaciones apuntan a que el impacto del tiempo puede reducirse hasta un 90%, lo que a su vez permite acortar el plazo total de la obra en torno a un 20%.

Jinan lleva la idea al extremo con una cúpula gigante

Si el caso de Pekín ya resulta llamativo, el de Jinan lo lleva a otro nivel. En esta ciudad de la provincia de Shandong se ha instalado una estructura mucho más grande como vemos en el vídeo de Instagram a continuación, tanto que se puede ver desde bastante distancia. Se trata de una cúpula inflable que alcanza unos 50 metros de altura y cubre cerca de 20.000 metros cuadrados.

El proyecto forma parte de la renovación urbana conocida como Honglou 1905, y aquí el enfoque es el mismo: reducir al máximo el impacto de la obra en el entorno. Los datos técnicos aportan más contexto. Se habla de una reducción del ruido cercana al 80% y de materiales específicos como el PVDF, diseñado para resistir condiciones exigentes. Incluso el proceso de inflado de la estructura, que puede parecer complejo, se completó en unas 10 horas. Puede parecer una cifra menor, pero si se compara con la duración total de una obra, es prácticamente inmediato.

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Cómo funcionan por dentro estas estructuras

Una de las preguntas más lógicas es qué pasa dentro de estas burbujas. Porque encerrar una obra también implica controlar el aire, la temperatura y las condiciones de trabajo. En este caso, las estructuras están equipadas con sistemas de control que monitorizan en todo momento la presión y la temperatura interior. No es simplemente una lona gigante, sino un entorno gestionado de forma constante.

Y para evitar que el aire se vuelva irrespirable, se utilizan ventiladores de gran capacidad que introducen aire fresco de forma continua. Así se mantiene una circulación constante dentro de la cúpula. Además, en las fases más intensas de la obra, se pueden activar sistemas de pulverización de agua que ayudan a reducir aún más el polvo en suspensión. El material de la membrana también juega un papel importante. El PVDF, según los datos disponibles, bloquea alrededor del 90% de los rayos ultravioleta y cuenta con una clasificación de resistencia al fuego tipo B1, lo que añade una capa extra de seguridad.

Ventajas para el entorno pero con algunos puntos a vigilar

Sobre el papel, las ventajas son bastante claras. Menos polvo en la calle, menos ruido durante el día y una convivencia mucho más llevadera entre la obra y el entorno urbano. Para zonas con mucho tránsito, comercios o incluso colegios cercanos, esto puede marcar una diferencia importante. No es lo mismo convivir con una obra abierta que con una contenida.

Ahora bien, también hay aspectos que no conviene perder de vista. Mantener estos sistemas en funcionamiento requiere energía, especialmente los ventiladores y los mecanismos de control. Por eso, el impacto real en términos de sostenibilidad dependerá de cómo se gestione todo ese consumo y de si el balance final compensa frente a los métodos tradicionales. También está la cuestión del confort dentro de la propia estructura, algo que debe controlarse bien para garantizar condiciones adecuadas de trabajo.