Los chefs saben el truco perfecto para hacer las mejores alcachofas: «La clave es el tomate y ..»

El truco para hacer las mejores alcachofas lo han dado los chefs profesionales que saben perfectamente cómo tratar este ingrediente. Estamos enfrentándonos a la recta final de la campaña de alcachofas, uno de los manjares de nuestro territorio que se ha convertido en ese básico que no podemos dejar escapar. Un buen aliado de un sabor increíble que puede acabar siendo un buen básico de la cocina española, tenemos una gran variedad de recetas con ellas.

Las alcachofas son un super alimento muy nuestro, un buen aliado de la salud por su alto porcentaje en fibra y en vitaminas esenciales. Sin duda alguna, podremos empezar a cuidar algunos elementos que serán los que nos afectarán de lleno, con una mezcla de ingredientes que pueden ser las que nos marcarán muy de cerca. Llega una situación del todo inesperada que podría acabar siendo lo que nos dará un giro destacado en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Estos chefs profesionales pueden ayudarnos a crear las mejores alcachofas posibles, con ese toque de tomate que puede acabar siendo esencial.

Puedes hacer las mejores alcachofas posibles

Las alcachofas quedan bien con casi cualquier ingrediente, sólo necesitamos empezar a crear nuestras propias recetas, es decir, aquellas que más nos gusten. Desde esa alcachofa a la brasa, con el sabor del aceite de oliva de primera calidad que producimos y la sal.

También deberemos empezar a poner en práctica una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. En estos días en los que realmente cada elemento cuenta, además de cuidarnos, deberemos empezar a hacer realidad un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Aprender a cocinar las alcachofas para que nos queden de vicio es una realidad. Este cambio de ciclo que necesitamos poner en práctica acabará marcando una diferencia importante. Es momento de saber la mezcla de ingredientes que mejor se adaptará a nuestro día a día, con ciertos elementos que se fusionarán para darnos un plato de restaurante.

Los chefs profesionales saben muy bien cómo preparar unas alcachofas que son la mejor opción posible para estas jornadas que tenemos por delante. Un buen básico que, sin duda alguna, puede acabar siendo el que se adaptará a nuestro día a día de la mejor manera posible.

El truco para hacer estas alcachofas con tomate

La combinación de las alcachofas con un toque de tomate y perejil es una de las mejores. Es la forma de descubrir esos matices que nos encantan de este ingrediente, ese toque especial que llega de la mano de una combinación de sabores que llega de la mano de los mejores expertos posibles.

Te proponemos una receta de esas que impresionan y que pueden convertirse en la antesala de algo más. Una combinación de sabores que puede ser básica en tu recetario.

Ingredientes:

6 alcachofas medianas

1 taza de agua

2 limones

1 cebolla grande

6 dientes de ajo

1 puerro fresco

1 rama de perejil fresco

2 hojitas de laurel

6 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

8 tomates bien maduros

2 cucharaditas de sal

1 pizca de azúcar

1 pizca de pimienta

250 ml. de vino blanco

Cómo preparar alcachofas con tomate: