Los chefs saben el truco perfecto para hacer las mejores alcachofas: «La clave es el tomate y ..»
Toma nota de este truco para conseguir las mejores alcachofas
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El truco para hacer las mejores alcachofas lo han dado los chefs profesionales que saben perfectamente cómo tratar este ingrediente. Estamos enfrentándonos a la recta final de la campaña de alcachofas, uno de los manjares de nuestro territorio que se ha convertido en ese básico que no podemos dejar escapar. Un buen aliado de un sabor increíble que puede acabar siendo un buen básico de la cocina española, tenemos una gran variedad de recetas con ellas.
Las alcachofas son un super alimento muy nuestro, un buen aliado de la salud por su alto porcentaje en fibra y en vitaminas esenciales. Sin duda alguna, podremos empezar a cuidar algunos elementos que serán los que nos afectarán de lleno, con una mezcla de ingredientes que pueden ser las que nos marcarán muy de cerca. Llega una situación del todo inesperada que podría acabar siendo lo que nos dará un giro destacado en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Estos chefs profesionales pueden ayudarnos a crear las mejores alcachofas posibles, con ese toque de tomate que puede acabar siendo esencial.
Puedes hacer las mejores alcachofas posibles
Las alcachofas quedan bien con casi cualquier ingrediente, sólo necesitamos empezar a crear nuestras propias recetas, es decir, aquellas que más nos gusten. Desde esa alcachofa a la brasa, con el sabor del aceite de oliva de primera calidad que producimos y la sal.
También deberemos empezar a poner en práctica una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. En estos días en los que realmente cada elemento cuenta, además de cuidarnos, deberemos empezar a hacer realidad un cambio de tendencia que puede ser esencial.
Aprender a cocinar las alcachofas para que nos queden de vicio es una realidad. Este cambio de ciclo que necesitamos poner en práctica acabará marcando una diferencia importante. Es momento de saber la mezcla de ingredientes que mejor se adaptará a nuestro día a día, con ciertos elementos que se fusionarán para darnos un plato de restaurante.
Los chefs profesionales saben muy bien cómo preparar unas alcachofas que son la mejor opción posible para estas jornadas que tenemos por delante. Un buen básico que, sin duda alguna, puede acabar siendo el que se adaptará a nuestro día a día de la mejor manera posible.
El truco para hacer estas alcachofas con tomate
La combinación de las alcachofas con un toque de tomate y perejil es una de las mejores. Es la forma de descubrir esos matices que nos encantan de este ingrediente, ese toque especial que llega de la mano de una combinación de sabores que llega de la mano de los mejores expertos posibles.
Te proponemos una receta de esas que impresionan y que pueden convertirse en la antesala de algo más. Una combinación de sabores que puede ser básica en tu recetario.
Ingredientes:
- 6 alcachofas medianas
- 1 taza de agua
- 2 limones
- 1 cebolla grande
- 6 dientes de ajo
- 1 puerro fresco
- 1 rama de perejil fresco
- 2 hojitas de laurel
- 6 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
- 8 tomates bien maduros
- 2 cucharaditas de sal
- 1 pizca de azúcar
- 1 pizca de pimienta
- 250 ml. de vino blanco
Cómo preparar alcachofas con tomate:
- Preparar la salsa. Pelar y cortar los tomates en trocitos pequeños.
- Triturar cuatro dientes de ajo y pocharlos en una sartén con tres cucharadas de aceite, durante dos minutos.
- Añadir los tomates, una cucharadita de sal y el azúcar. Cocinar por 20 minutos a fuego moderado.
- Cortar el tallo de cada alcachofa. Quitar varias capas de hojas verdes, hasta llegar a las hojas tiernas (las de color amarillento).
- Eliminar las puntas de la alcachofa y dejar sólo el corazón. Con un cuchillo, retirar también la parte de la capa externa del corazón de la alcachofa.
- Picar en 4 trozos el corazón de las alcachofas. Poner las partes en una fuente con agua. Añadir el zumo de los limones para evitar se oxiden.
- Cortar en trocitos pequeños la cebolla y el puerro. Triturar 2 dientes de ajo. En una sartén grande, verter el resto del aceite de oliva y rehogar todo unos minutos.
- Escurrir las alcachofas y agregarlas a la sartén con la cebolla, puerro y ajo ya pochados. Añadir la salsa de tomate y agregar sal, pimienta y el laurel. Cocinar a fuego lento durante 20 minutos más. De ser necesario, añadir un poco de agua.
- Picar diminutamente el perejil. Incorporar con el vino a la cocción y dejar cocinar todo junto unos minutos finales.
- Servir en caliente.
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