La Seguridad Social lo confirma: las 11 enfermedades que permiten jubilarte antes cobrando el 100% de la pensión

La Seguridad Social anunció a finales del mes de febrero las 11 nuevas enfermedades que permitirán jubilarse antes con el 100% de la pensión a los trabajadores que las sufran. Estas se unen a una larga lista de dolencias establecidas por el Gobierno que permiten acogerse a la jubilación anticipada sin penalización en la ‘nómina’ mensual. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las enfermedades con las que puedes jubilarte antes.

Este nuevo listado de enfermedades para jubilarse antes no desemboca directamente en una pensión de jubilación, pero sí en la incapacidad permanente absoluta, que es una ayuda del 100% de la base reguladora para las personas que sufren una discapacidad o enfermedad y no pueden desempeñar ninguna profesión. Esta pensión incluso puede llegar a ser superior a la de jubilación y, una vez llegada la edad para acceder a la retirada y una vez que se produzca, la Seguridad Social elegirá entre una y otra en función de la cuantía. Así que sufrir algunas de estas enfermedades derivará en una pensión vitalicia.

«La Seguridad Social incluirá 11 nuevas patologías que permitirán a sus afectados tener el acceso a la jubilación anticipada por razón de discapacidad». Este es el titular de la noticia publicada por la Seguridad Social el pasado 26 de febrero y que afecta a las personas con discapacidad en grado igual o superior al 45%. Según informó el Gobierno, esta medida permitirá que en torno a 50.000 personas con discapacidad puedan anticipar su edad de jubilación hasta los 56 años, debido a la patología que padecen.

Las enfermedades que permiten jubilarse antes

Estas nuevas enfermedades que permitirán jubilarse antes con el 100% de la pensión a más de 50.000 personas se incluirán en el listado de patologías que están dentro del artículo 161 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS). Las nuevas patologías incluidas son las siguientes:

Espina bífida

Amiloidosis por transtiretina variante

Párkinson

Distrofia miotónica tipo 1 (Steinert)

Enfermedad de Huntington

Enfermedad renal crónica estadio 5

Esclerosis sistémica

Lesión medular

Degeneración corticobasal

Atrofia multisistémica

Parálisis supranuclear progresiva.

Sobre estas novedades que afectarán a la jubilación de los españoles, Elma Saiz afirmó que «es una medida de justicia con miles de personas que padecen enfermedades de gravedad que les condicionan enormemente su día a día y que, por ello, necesitan anticipar su edad de jubilación para equipararse al resto de los trabajadores. Era algo con lo que el Gobierno estaba comprometido y que viene a atender una demanda de este colectivo».

Así se podrá acceder a la jubilación

El Gobierno también ha anunciado el procedimiento para acceder a la jubilación para las personas que sufran algunas de estas enfermedades y cumplan con los requisitos para acceder a la jubilación. Para ello habrá que cumplir con un mínimo de 36 años y seis años de cotización. A las personas que tengan menos años cotizados les bajará el porcentaje de la pensión que reciban, pero no sufrirán penalizaciones sobre la pensión total.

«Una vez que el Gobierno modifique el Anexo del referido real decreto, las personas trabajadoras con discapacidad que estén afectadas por estas patologías podrán anticipar su edad de jubilación hasta los 56 años sin que esto suponga una reducción de la cuantía de su pensión», dice el Gobierno en sus canales oficiales donde fija estos requisitos:

Estar en alta o en situación asimilada a la de alta en la fecha del hecho causante.

Acreditar 15 años de cotización a lo largo de su vida laboral y, dentro de ese periodo, que al menos durante 5 años se hayan visto afectados por alguna de estas patologías con discapacidad igual o superior al 45 por ciento.

«En estos casos, el período de tiempo en que resulte reducida la edad de jubilación del trabajador se computará como cotizado para determinar el porcentaje aplicable a la base reguladora, que sirve para el cálculo del importe de la pensión de jubilación», informa la Seguridad Social.