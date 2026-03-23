La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) confía en que el Gobierno libere de manera «inminente» el derecho a la jubilación parcial de los trabajadores, y espera que lo haga por medio de la aprobación de un Real Decreto-ley lo que permitiría la contratación temporal de trabajadores reemplazantes; y posteriormente se convocarían en la siguiente oferta de empleo público para la cobertura definitiva de la plaza.

En un comunicado, el sindicato ha recordado que el personal laboral ha visto bloqueado su derecho a la jubilación parcial tras la última reforma de pensiones, ya que dicha reforma no tuvo en cuenta que, en las Administraciones Públicas, el nuevo trabajador, que contará con un contrato fijo, debe haber aprobado previamente una oposición o concurso basado en la igualdad, el mérito y la capacidad. El asunto reside justo ahí, en que el carácter fijo del puesto al que acceden no permite la jubilación parcial, porque no hay un funcionario que cubra esa parte que se deja de trabajar. Eso es lo que exigen ahora regular de forma conveniente para garantizar la igualdad de derechos.

Además de desbloquear esta situación, CSIF afirma que las principales novedades del acuerdo para el IV Convenio Único de la Administración General del Estado que se firmará con Función Pública, además, recogerán sus reivindicaciones acerca de la eliminación de periodos de carencia, la acumulación del total de la reducción en un solo tramo y el aumento hasta el 75% de la reducción de jornada.

El próximo 24 de marzo, el CSIF ha sido convocado a una reunión del IV Convenio Único de la Administración General del Estado, donde estima que se desbloquee este derecho. Señala que los propios tribunales han sentenciado que, «aunque la Administración quiera reconocer el citado derecho, se encuentran atadas de pies y manos, ya que el texto legal no ha tenido en cuenta las particularidades del empleo público y sus limitaciones».

Además, se ampliará la aplicación de esta modalidad de la jubilación parcial hasta tres años antes de cumplir la edad ordinaria de retiro.

«Esta propuesta se la trasladamos al ministro de Función Pública, en la reunión bilateral que mantuvimos el pasado 11 de diciembre de 2025», defienden desde CSIF.

En todo caso, una vez firmado el acuerdo, CSIF afirma que seguirá reivindicando la extensión de esta modalidad de jubilación para los funcionarios y el personal de sanidad, que lo tienen bloqueado desde el año 2012, como consecuencia de los recortes derivados de la crisis de 2010.

En este sentido, Miguel Borra denuncia, a través de la organización que él dirige, que el Congreso de los Diputados mantiene congelada la tramitación del proyecto de Ley de Función Pública, y que reconoce nuevamente este derecho a funcionarios y estatutarios tras una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista propuesta por CSIF.

Ante la situación de parálisis en el Parlamento, el sindicato exige al Gobierno utilizar otro tipo de norma que permita superar «la discriminación que sufren a día de hoy los funcionarios y estatutarios».

Por otro lado, COO y UGT esperan que haya acuerdo pronto. Además,

El Área Pública de CCOO y la Federación de Servicios Públicos de UGT han afirmado en un comunicado conjunto que esperan que «en breve se pueda alcanzar un acuerdo y por fin se dé una solución sobre la jubilación parcial en el sector público, como se tiene en el sector privado».

Ambos sindicatos confían en que el Gobierno contemple la naturaleza del ámbito público en la modalidad de la jubilación parcial, que se recupere la inmediatez de la jubilación vinculada a una plaza en la oferta de empleo público y se acote la interinidad en este periodo.

CCOO y UGT han subrayado que, si bien está cerca la jubilación parcial del personal laboral, aún está pendiente su implantación para el personal funcionario y estatutario.

¿Qué es la jubilación parcial?

La jubilación parcial es un tipo de jubilación que permite a los trabajadores de 60 años o más reducir su jornada laboral entre un 25% y un 75% desde que empiezan a cobrar una parte proporcional de su pensión. Generalmente, este tipo de jubilación requiere un contrato de relevo con otro trabajador para cubrir las horas no trabajadas por el pensionista a tiempo parcial.