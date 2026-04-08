Ayuso financiará la jubilación parcial de los docentes de la educación concertada con contratos relevo

La Comunidad de Madrid financiará la jubilación parcial del profesorado de educación concertada con contratos relevo. Este tipo de contrato es una modalidad laboral que permite a un docente cercano a la edad de jubilación, reducir su jornada (jubilación parcial) y, simultáneamente, contratar a otro docente (relevista) para cubrir las horas liberadas, fomentando el empleo joven.

Esta iniciativa del ejecutivo regional se aplicará a partir del próximo curso 2026/27. El Consejo de Gobierno ha conocido este miércoles un informe sobre este acuerdo, que la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades firmará esta semana con las organizaciones patronales y sindicales. Se trata de un acuerdo que da respuesta a una reivindicación histórica de este colectivo.

Según se recoge en el documento, que tendrá vigencia hasta el 31 de agosto de 2027 y se renovará anualmente a partir de esa fecha, se permitirá que los docentes puedan acogerse de forma voluntaria a una reducción de su jornada lectiva durante los dos años previos a la jubilación.

En este periodo, los más de medio millar de profesores beneficiados pasarán de 25 horas semanales a una jornada reducida de siete horas, manteniendo el 100% de la cotización a la Seguridad Social.

En términos generales, supondrá el 75% de la jornada habitual y podrán beneficiarse de ella quienes acrediten una antigüedad mínima de seis años en el centro. Asimismo, existe la posibilidad de concentrar esta disminución de horas de trabajo, siempre que exista acuerdo con el colegio y se garantice el correcto funcionamiento de este.

El contrato de relevo de los maestros y profesores jubilados parcialmente favorecerá la incorporación de nuevos docentes a los centros educativos concertados madrileños. Las nuevas contrataciones se dirigirán preferentemente a personas en situación de desempleo, serán indefinidas a tiempo completo y deberán mantenerse al menos durante dos años tras la finalización de la jubilación parcial del docente sustituido.

Más mejoras para los concertados

En el mes de marzo, la Comunidad de Madrid anunció también que ampliará en cuatro años la vigencia de los actuales conciertos educativos para beneficiar a las familias de 350.000 alumnos que estudian en más de 550 centros sostenidos con fondos públicos.

El Gobierno regional está ultimando la modificación del decreto que regula este régimen de colaboración para que la duración de estos acuerdos sea de 14 años frente a los diez actuales, con el objetivo de seguir garantizando la libertad de elección de los madrileños como uno de los pilares básicos del sistema educativo regional.

El proyecto de decreto, que ya ha sido remitido al Consejo Escolar previo a su aprobación por el Consejo de Gobierno, señala que esta modificación ajustará la renovación de los conciertos hasta 2031 para que coincida con la implantación completa de la bajada de ratios de alumnos en las aulas, una iniciativa que viene aplicando el Ejecutivo autonómico.

Este proceso comenzó en el curso 2022/23 y en el actual ya ha permitido bajar de 25 a 20 estudiantes en todo el segundo ciclo de Educación Infantil y 1º de Educación Primaria, y de 30 a 25 en 1º, 2º y 3º de Secundaria. Con la planificación prevista, la reducción se completará en todas las etapas en el curso 2030/31.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid refuerza así el régimen jurídico de los conciertos, tanto a los titulares de los centros como a las familias que han elegido escolarizar a sus hijos en estos colegios de la región.