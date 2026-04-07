La Seguridad Social lo hace oficial: giro en la edad de jubilación en España a partir de 2027

La edad de jubilación es un tema que los jóvenes que empiezan a trabajar ni piensan en ello, mientras que los adultos con media vida cotizada a sus espaldas la anhelan nada más poner un pie en el suelo gran parte de las mañanas. El gobierno ha aprobado una nueva reforma que hará que este anhelo de la jubilación se vea un pelín más lejos.

En este 2026, la edad ordinaria de jubilación se situaba en los 66 años y 10 meses. Sin embargo, para el año que viene, el gobierno situará la edad de jubilación ordinaria 2 meses más tarde, en los 67 años. Hay que destacar que, según establece la Ley 27/2011, esta será en teoría la última subida de la edad de jubilación en base a la reforma de las pensiones incluida dentro de esta ley.

Aun con esta reforma presente, los trabajadores que cuenten con 38 años cotizados a sus espaldas se podrán seguir jubilando a los 65 años sin ningún impedimento y sin que les afecte esta nueva reforma. Esta dualidad entre la edad de jubilación ordinaria y la edad de jubilación si se cumplen los años cotizados se debe a la presión que soportó el sistema de pensiones en torno al año 2013 por la subida de la esperanza de vida y una natalidad decreciente. Desde ese año se han aumentado en 2 años completos cotizados los necesarios para poder mantener la edad de jubilación en los 65 años, mientras que la edad ordinaria de jubilación ha aumentado en casi los 2 años enteros.

Esperemos que esta sea de verdad la última subida en la edad de jubilación y no veamos una modificación más de la ley que cambie el número de años cotizados necesarios para poder descansar del trabajo. Si estás a punto de jubilarte o ibas a hacerlo el año que viene, mira bien todos los requisitos porque tu experiencia laboral se podría alargar un poco más.