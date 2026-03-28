Giro en la edad de jubilación en España éste 2026: te puedes jubilar a los 52 años cobrando el 100% de la pensión

Llegar a la jubilación en España suele asociarse casi automáticamente a tener 65 o 66 años, en función de los años cotizados, o también incluso a los 67 años. Es la edad habitual o la que de hecho, se ha aprobado en los últimos años, pero lo cierto es que no siempre es así, ya que hay casos concretos en los que la retirada puede adelantarse bastante más incluso hasta los 52 años, y sin recortes en la pensión.

No es algo general ni mucho menos, y por eso pasa bastante desapercibido. Sin embargo, en los últimos días ha vuelto a cobrar protagonismo porque el Gobierno está estudiando ampliar este tipo de situaciones a nuevos colectivos. Todo gira en torno a una idea bastante sencilla y es que no todos los trabajos desgastan igual. Algunos implican riesgos constantes, otros exigen un esfuerzo físico muy alto durante años. Y ahí es donde entra esta excepción dentro del sistema.

Giro en la edad de jubilación en España este 2026 para jubilarte a los 52 años

En España, la ley permite que determinados trabajadores se jubilen antes de tiempo sin que eso implique cobrar menos. Pero no es algo general, ni mucho menos ya que sólo se aplica a profesiones muy concretas. Se trata de empleos que se consideran especialmente duros, peligrosos o insalubres. Es decir, trabajos donde el riesgo no es puntual, sino parte del día a día.

Aquí entran colectivos como los bomberos forestales, que fueron incorporados hace relativamente poco, pero también artistas, profesionales taurinos, policías locales o algunos trabajadores del sector ferroviario. En estos casos se aplican coeficientes reductores que permiten adelantar la jubilación. Y eso, en la práctica, puede traducirse en retirarse incluso a los 52 años cobrando el 100% de la pensión.

El movimiento del Gobierno que puede cambiarlo todo

En paralelo a este sistema ya existente, hay un cambio que empieza a tomar forma. El Ministerio de Defensa ha decidido mover ficha. La idea es que la profesión militar sea reconocida también como una actividad de riesgo. Si eso ocurre, los miembros de las Fuerzas Armadas podrían acceder a la jubilación anticipada en condiciones similares a las de otros colectivos.

Por ahora, lo que hay es un primer paso, si bien el departamento que dirige Margarita Robles ha aceptado iniciar los trámites para estudiar esta posibilidad. La propuesta se llevará al Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, donde comenzará a debatirse formalmente. No es una medida inmediata, pero sí marca un punto de inflexión respecto a lo que venía ocurriendo hasta ahora.

Una petición que lleva años sobre la mesa

Detrás de este movimiento hay una reivindicación que no es nueva. Tal y como informa Europa Press, la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) lleva tiempo defendiendo que la profesión militar debería considerarse de riesgo. Su argumento es claro: el propio trabajo implica una exposición constante a situaciones de peligro. No sólo en misiones internacionales, sino también en el día a día del servicio.

En los últimos días, además, han vuelto a insistir en esta idea por el contexto internacional. Actualmente hay unos 650 militares españoles desplegados en Líbano dentro de una misión de la ONU, en una zona donde la tensión sigue siendo alta. A eso se suman otros destinos como Irak, donde las condiciones tampoco son sencillas. Desde la asociación hablan de una «peligrosidad intrínseca» y de un nivel de riesgo que consideran suficiente para justificar este cambio. Lo que reclaman es que se reconozca esa realidad a nivel legal y que los militares puedan acceder a la jubilación anticipada sin ver reducidas sus retribuciones.

Por qué no es algo que vaya a aplicarse de inmediato

Aunque el Ministerio de Defensa ha dado el visto bueno para empezar a trabajar en ello, el proceso no es rápido. Ni depende únicamente de este departamento. Para que una profesión sea considerada oficialmente de riesgo, hay que pasar por varios pasos. Entre ellos, la elaboración de informes técnicos que analicen las condiciones de trabajo y los riesgos asociados.

Después, la medida tendría que aprobarse mediante un real decreto en el Consejo de Ministros. Es decir, todavía queda recorrido. Por eso, aunque la puerta se ha abierto, no se espera que el cambio sea inmediato. Lo más probable es que tarde meses en concretarse, si finalmente sale adelante.

Una excepción dentro de un sistema cada vez más exigente

Mientras tanto, la tendencia general sigue siendo la contraria. La edad de jubilación continúa subiendo y cada vez son más los trabajadores que tienen que prolongar su carrera para cobrar el 100% de la pensión. En este contexto, las jubilaciones anticipadas sin penalización son una excepción muy concreta. Solo se aplican en situaciones donde el trabajo implica un desgaste o un riesgo evidente.

De fondo, lo que vuelve a surgir es el debate de siempre. Qué profesiones deberían considerarse realmente de riesgo y hasta qué punto el sistema actual responde a esa realidad. Porque, al final, jubilarse antes en estos casos no tiene tanto que ver con un privilegio como con las condiciones en las que se ha trabajado durante años.