Este jueves, fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han informado que la Seguridad Social corregirá los recortes excesivos que se aplican a los jubilados con pensiones máximas. Según estas informaciones, se ajustarán los coeficientes reductores de manera retroactiva. Y, por lo tanto, a los pensionistas se les devolverá dicho excedente.

Los afectados por esta corrección son los nuevos jubilados anticipados con pensiones superiores a la máxima, ya que a estos se les aplicaban coeficientes generales más altos que los previstos en el régimen transitorio de la Ley General de Seguridad Social. Sin embargo, tras la medida, estos verán suavizados los recortes que se aplicaron de manera inicial en 2026.

Supuestamente, esta disposición gradual se hacía con el objetivo de suavizar la penalización por jubilación anticipada voluntaria para aquellos con pensiones elevadas. Sin embargo, tras un análisis jurídico, ahora la Seguridad Social ha tomado la decisión de retomar estos coeficientes más suaves, corrigiendo automáticamente los importes desde enero.

En este sentido, cabe recordar que en la reforma de pensiones de 2021, el cálculo de la penalización por jubilación anticipada voluntaria se cambió, aplicándose sobre la pensión teórica en lugar de sobre la base reguladora. En principio, el fin era desincentivar la jubilación anticipada, especialmente en los casos de salarios altos. De este modo, la disposición transitoria permitía una transición gradual para quienes se jubilaban anticipadamente con pensiones superiores a la máxima, aunque dejó de aplicarse de forma práctica al inicio de este año.

Fuentes del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) han afirmado que los beneficiarios no necesitarán solicitar la corrección, sino que los ajustes se realizarán de forma automática. Además, han subrayado que el cambio se reflejará en pocos días en el simulador de pensión de jubilación, que a día de hoy mostraba los cálculos con los coeficientes generales, pero obviando el régimen transitorio vigente hasta 2033.

La medida busca alinear la práctica de cálculo con la normativa transitoria y garantizar que los coeficientes aplicados sean los previstos legalmente para este tipo de pensiones.

Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 van a cobrar el 100%

Jubilarse con el 100% de la pensión es el objetivo que persigue todo trabajador desde que comienza a sumar años a su vida laboral. En este 2026 se ha vuelto a retrasar la jubilación y se han aumentado los requisitos de cotización para que las personas puedan acceder a la retirada con la pensión íntegra. De momento, los nacidos entre 1960 y 1961 que cumplan con los requisitos podrán acceder a la pensión contributiva de jubilación con el 100% de la pensión. Consulta en este artículo todo lo que debes saber para acceder al 100% de la pensión.