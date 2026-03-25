El INSS lo confirma: se puede cobrar la pensión de orfandad de por vida si perteneces a este grupo de españoles

Aunque nadie quiere recibirla, la pensión de orfandad es una de esas ayudas que otorga el Estado a los ciudadanos y que, cuando tenemos el infortunio de perder a uno de nuestros progenitores, queremos saber cómo recibirla. Dicha pensión tiene algunos requisitos —además de los obvios— que quizás no conocías.

Tradicionalmente, la pensión de orfandad la reciben aquellas personas menores de 21 años a las que se les ha fallecido su padre biológico o su padre adoptivo. Dicha pensión se podría cobrar hasta los 25 años de edad si las personas no trabajan o cobran el Salario Mínimo Interprofesional que actualmente está establecido en 17.094 euros anuales. Sin embargo, el beneficiario podría cobrar la pensión en su totalidad sin contar con los requisitos anteriores si se cumple una condición. Si la persona posee una discapacidad total que no le permita realizar ninguna actividad laboral.

De esta manera, la pensión por orfandad se podría alargar en el tiempo durante toda la vida del beneficiario, por extraño que suene. Para recibir la pensión, es recomendable presentar toda la documentación correspondiente 2 o 3 meses posterior a la defunción del progenitor. Si la documentación requerida para cobrar la pensión de orfandad se presenta después de los 3 meses del fallecimiento, el importe pendiente solo podrá ser cobrado con hasta 3 meses de retroactividad, pudiendo perder así parte del dinero que nos correspondía.

Así que si respetamos el intervalo, la pensión por orfandad se recibirá al día siguiente del fallecimiento de cualquiera de nuestros progenitores si se encontraban en alta. Sin embargo, si nuestros padres eran pensionistas, recibiremos la pensión por orfandad al mes siguiente del último mes que cobrasen nuestros padres el importe de la pensión. Esta nueva medida entra dentro de una nueva política del Estado de mayor concesión de ayudas públicas a los contribuyentes y ciudadanos de nuestro país.