Así es cómo puedes cobrar el IMV si estás viviendo con tus padres: los requisitos que debes cumplir

Quedarte a vivir en casa de tus padres más tiempo del que imaginabas no es raro hoy en día. Entre el precio del alquiler, los sueldos que no terminan de despegar y la inestabilidad laboral, muchos jóvenes y no tan jóvenes siguen en el domicilio familiar. Pero eso no significa necesariamente que todo esté resuelto a nivel económico. De hecho, hay personas en esa situación que atraviesan dificultades reales para llegar a fin de mes. Y ahí es donde entra el Ingreso Mínimo Vital, una ayuda que se ha convertido en un respaldo importante para miles de hogares en España. Aunque claro, no todo el mundo puede cobrar el IMV a sin más.

Puede que si vives con tus padres y pases por dificultades económicas te plantees pedir y cobra el IMV, pero quizás pienses que no te pertoca o no tienes derecho a ello. Sin embargo, debes saber que para solicitar esta ayuda no sólo cuenta dónde vives, sino también, cómo es tu situación dentro del hogar, ya que compartir casa no implica automáticamente formar parte de la misma unidad económica. Y eso es justo lo que analiza la Seguridad Social a la hora de decidir si estás capacitado o no, para poder acceder a ese ingreso mínimo.

¿Puedo cobrar el IMV si vivo con mis padres?

Para poder cobrar el IMV viviendo con tus padres, tienes que demostrar que, aunque vivas allí, no dependes de ellos. Es decir, que no formas parte de su unidad de convivencia a efectos de la ayuda. Además, hay algunas condiciones básicas que no se pueden pasar por alto. Por ejemplo, tener al menos 23 años, no estar casado ni formar parte de una pareja de hecho. Tampoco puedes estar integrado en otra unidad distinta.

Debes probar que eres independiente

Uno de los filtros más exigentes tiene que ver con tu situación en los últimos años. La Administración no se queda sólo con lo que declares, sino que revisa tu trayectoria reciente. Por norma general, se pide que hayas vivido fuera del domicilio familiar durante al menos dos años antes de pedir el IMV No vale con haber estado unos meses, sino que se exige ese periodo más largo en el que hayas tenido tu propia vivienda.

Además, durante ese tiempo también debes haber estado dado de alta en la Seguridad Social al menos un año. Esto sirve para demostrar que has tenido actividad laboral o, al menos, cierta estabilidad. Y en el caso de tener más de 30 años, el criterio cambia ligeramente y se acorta ese periodo exigido aunque sigue siendo necesario acreditar que no dependías económicamente de tus padres. Aquí es donde muchas solicitudes se quedan fuera, porque no siempre es fácil demostrar esa independencia con papeles.

El nivel de ingresos marca la diferencia

Más allá de la situación personal, hay un requisito que es clave y que no es otro que el de los ingresos. El IMV está pensado para quienes realmente lo necesitan, así que este punto es determinante. La Seguridad Social revisa lo que has ganado el año anterior y hace una media mensual. A partir de ahí, compara esa cifra con el umbral que te correspondería según tu situación. Si superas ese límite, aunque sea por poco, no hay derecho a la ayuda. Y ese tope no es igual para todos. Depende de si vives solo, si hay menores, o si hay más personas en la unidad. En el caso de una persona sola, la referencia está en torno a los 733 euros mensuales en 2026. Por debajo de esa cifra, se podría acceder a la prestación, siempre que el resto de condiciones se cumplan.

La obligación que muchos pasan por alto

Hay un detalle importante que a veces se olvida y que puede acabar saliendo caro. Cobrar el IMV implica también cumplir ciertas obligaciones, y una de ellas es hacer la declaración de la renta todos los años. Y no importa si alegas que como tienes ingresos bajos no tienes que presentarla ya que es del todo imprescindible. El artículo 36 del IMV es claro al respecto y explica: «presentar anualmente declaración correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas», es decir que si te lo conceden y comienzas a cobrarlo tienes que hacer la declaración siempre.

Con la campaña de la Renta 2025/2026 a la vuelta de la esquina, este punto vuelve a cobrar importancia. Porque no presentar la declaración no es algo sin consecuencias. Si se incumple esta obligación durante dos años seguidos, la ayuda puede suspenderse. Y recuperarla después no siempre es sencillo.

Al final, lo que queda claro es que vivir con los padres no te deja automáticamente fuera del Ingreso Mínimo Vital, pero tampoco te lo pone fácil. Todo depende de demostrar que tu situación es realmente independiente y que cumples con los requisitos económicos y administrativos. Es un proceso con bastantes matices, y entenderlos bien marca la diferencia entre cobrar la ayuda o quedarse fuera.