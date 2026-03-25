La ley lo avala: te puedes deducir hasta 500 euros en la declaración de la Renta por cuidar de tus padres

Acercándonos cada vez más a la campaña de la Renta, somos muchos los que miramos cada detalle con lupa para ver qué euro nos podemos descontar de aquí o de allá. Las políticas para la declaración cambian cada año y debemos estar atentos. En este caso, la Comunidad de Madrid te permite ahorrarte una buena suma de dinero en la declaración de la Renta por cuidar a cualquiera de tus padres.

Si eres residente en la Comunidad de Madrid, probablemente no conozcas esta medida fiscal que puede suponer un alivio económico para muchas familias o simplemente un pequeño ahorro que no viene nada mal justo antes de la temporada de verano y el aumento de los gastos. La Comunidad de Madrid permite reducirte hasta 515,50 euros en la declaración de la Renta como desgravación fiscal por cada ascendiente que conviva en el mismo hogar que el contribuyente. Es decir, que si tus padres son mayores de 65 años y viven contigo, apúntalo en la declaración porque te puedes deducir hasta mil euros. Esta misma deducción también podría aplicarse si tus padres no superan los 65 años, pero tienen un grado de discapacidad reconocido de más del 33% y, por supuesto, conviven en el mismo hogar que el contribuyente. El objetivo de la Comunidad de Madrid con esta medida es reconocer a los contribuyentes que cuidan de sus mayores y otorgarles una pequeña ayuda que podría ser diferencial.

Además, esta medida de la Comunidad de Madrid puede suponer la diferencia entre que la declaración salga a pagar o a devolver. Al descontarse este montante, disminuye la base total sobre la que se calculan los impuestos y podría pasar de pagar a Hacienda a recibir dinero de la Administración. Los últimos dos requisitos que se deben cumplimentar para poder aplicarse esta deducción son que el ascendente haya vivido en el hogar familiar durante al menos medio año y no se supere un límite de ingresos anuales fijados por la normativa.