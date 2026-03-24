Hacienda lo confirma: la fecha exacta en la que será obligatoria hacer la declaración de la renta 2026

Millones de españoles tendrán la obligación de presentar los ingresos del año 2025 en la próxima campaña de la declaración de la renta que comienza el próximo 8 de abril. Hasta el 30 de junio los ciudadanos que cumplan con los requisitos tendrán la opción de hacer el ejercicio del IRPF a través de internet, vía telefónica o en cualquier oficina de la Agencia Tributaria. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la fecha que impone Hacienda para la renta 2026.

La campaña de la declaración de la renta ya se vislumbra en el horizonte. Los ciudadanos que superen el límite de 22.000 euros anuales tendrán la obligación de presentar la renta 2026 y este límite bajará a 15.876 euros para los contribuyentes con varios pagadores y que el segundo supere los 1.500 euros. Los trabajadores autónomos tendrán la obligación de hacer el ejercicio del IRPF independientemente de las cantidades que hayan ingresado durante el pasado año.

También tendrán la obligación de hacer la renta 2026 los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, que tienen que cumplir con el requisito de la declaración de ingresos para poder seguir recibiendo esta ayuda que reciben las personas que están en situación de vulnerabilidad. Finalmente y después de otro giro de guion del Gobierno, los desempleados que reciban un subsidio del SEPE no tendrán la obligación de presentar la declaración de la renta. Así que no estarán bajo riesgo de perder esta ayuda del Servicio Público de Empleo Estatal.

La fecha de Hacienda con la renta 2026

Así que los ciudadanos que cumplan con los requisitos de ingresos tendrán la obligación de presentar la declaración de la renta entre el 8 de abril y el próximo 30 de junio, que es la fecha máxima que fija Hacienda para que los contribuyentes puedan presentar la renta. Durante este periodo de tiempo se podrá hacer el ejercicio del IRPF a través de internet.

Un mes después del inicio de la campaña de la renta, Hacienda habilitará una fecha para que los ciudadanos que lo deseen la puedan hacer a través del teléfono. Para ello habrá que solicitar cita previa desde el 29 de abril, según informa la Agencia Tributaria. En el último mes de la campaña de la renta, los ciudadanos que lo deseen podrán acudir a la Agencia Tributaria a que un agente les haga la declaración. Para esto también habrá que solicitar cita previa.

La Agencia Tributaria ha habilitado en su página web la fecha que ha fijado Hacienda como tope para presentar la declaración de la renta. Son las siguientes:

Del 8 de abril hasta el 30 de junio de 2026: presentación por Internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2025.

presentación por Internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2025. Del 6 de mayo hasta el 30 de junio de 2026: la Agencia Tributaria le podrá confeccionar su declaración de Renta 2025 por teléfono (solicitud de cita desde el 29 de abril hasta el 29 de junio).

la Agencia Tributaria le podrá confeccionar su declaración de Renta 2025 por teléfono (solicitud de cita desde el 29 de abril hasta el 29 de junio). Del 1 de junio hasta el 30 de junio de 2026: la Agencia Tributaria le podrá confeccionar su declaración de Renta 2025 presencialmente en sus oficinas (solicitud de cita desde el 29 de mayo hasta el 29 de junio).

Hacienda informa de otra fecha con la renta y esto tiene que ver con las declaraciones que salgan ‘a pagar’ a los contribuyentes. En caso de elegir el pago fraccionado, el 60% se realizará tras confirmar el borrador y el 40% restante tendrá de fecha límite el próximo 5 de noviembre. En caso de no cumplir con el pago, desde la Agencia Tributaria pueden imponer una serie de penalizaciones.

Los contribuyentes que no cumplan con la fecha límite del 30 de junio impuesta por Hacienda serán penalizados con multas de entre el 50% y el 150% para los que tengan pendiente un ingreso y de entre 100 y 200 euros para los que tengan que recibir una cantidad procedente de la Agencia Tributaria.