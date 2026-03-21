Guía paso a paso: cómo presentar la Renta 2025 desde el móvil

La Agencia Tributaria ya ha marcado el calendario fiscal en rojo: la campaña para presentar la Renta 2025 desde el móvil arrancará oficialmente el próximo 8 de abril. A partir de esa fecha, millones de contribuyentes podrán acceder a su borrador y completar el trámite sin necesidad de ordenadores ni desplazamientos a oficinas físicas. La digitalización de la administración pública ha alcanzado su punto de madurez, permitiendo que la gestión de impuestos se resuelva en pocos clics, siempre que se sigan los pasos correctos y se cuente con la identificación digital necesaria.

Requisitos y fechas clave para el contribuyente

El 8 de abril se abre el plazo para la presentación telemática, la vía más rápida para recibir las devoluciones. Para gestionar la Renta 2025 desde el móvil, es necesario descargar la aplicación oficial de la «Agencia Tributaria» desde los mercados de aplicaciones de iOS o Android. Es vital recordar que, aunque la campaña comienza en abril, el plazo finalizará el 30 de junio, siendo el 25 de junio la fecha límite para aquellas declaraciones con resultado a ingresar que quieran domiciliarse en cuenta.

Para acceder, Hacienda ha simplificado los sistemas de identificación, priorizando tres vías:

Cl@ve Móvil: El sistema más recomendado por su sencillez y seguridad. Número de referencia: Utilizando el dato de la casilla 505 de la declaración anterior. Certificado digital: Si ya lo tienes instalado en el almacenamiento de tu móvil.

Pasos para revisar el borrador sin errores

Una vez que accedas a la sección «Renta 2025» dentro de la app, el sistema te mostrará el borrador generado con los datos que Hacienda ya conoce. Sin embargo, presentar la Renta 2025 desde el móvil requiere una revisión crítica. El algoritmo de la Agencia Tributaria es eficiente, pero a menudo omite deducciones autonómicas que pueden suponer un ahorro de cientos de euros.

Tramitar la Renta 2025 desde el móvil requiere comprobar bien los datos fiscales para no perder ni un euro por el camino. El algoritmo de la AEAT es eficiente, pero no es infalible: variables críticas como los cambios en la situación familiar, las cuotas sindicales o las deducciones por alquiler suelen requerir una edición manual que el usuario medio ignora por las prisas de la interfaz.

Antes de la validación final, es necesario navegar por los menús para rescatar esas desgravaciones que Hacienda no aplica por defecto. Además, si el resultado es a devolver, revisa con lupa el IBAN; un error en la cuenta bancaria es el principal ‘bug’ que bloquea las devoluciones durante meses.

Ventajas de la presentación telemática

Optar por la Renta 2025 desde el móvil ofrece una ventaja, el seguimiento en tiempo real. Una vez enviada la declaración, el contribuyente recibe un justificante con un Código Seguro de Verificación (CSV) que garantiza que el documento ha sido registrado. A partir de ese momento, la propia app enviará notificaciones cuando el estado de la declaración pase de «está siendo comprobada» a «ha sido conforme», lo que suele ser el paso previo al ingreso del dinero.

Para obtener más información detallada, los usuarios pueden dirigirse a la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria, donde se centraliza toda la ayuda técnica para esta campaña.

Seguridad ante posibles estafas

Con el inicio de la campaña el 8 de abril, también aumenta el riesgo de ataques de phishing. Hacienda nunca solicita datos bancarios por SMS ni por correo electrónico. La única forma segura de tramitar la Renta 2025 desde el móvil es a través de la interfaz oficial de la app o el portal web oficial. Mantener la aplicación actualizada a su última versión te garantizará contar con los últimos parches de seguridad para proteger tu información financiera.