Los expertos coinciden: revisa bien tu nómina porque con este detalle Hacienda te va a devolver un dineral en la Renta 2026

Un pequeño cambio en la nómina puede suponer euros de más en tu próxima declaración de la renta. Entre este 8 de abril y el próximo 30 de junio, millones de contribuyentes españoles están obligados a presentar los ingresos correspondientes al año 2025 en la campaña de la renta 2026. Consulta todo lo que debes saber sobre la renta 2026 y el truco en la nómina para que Hacienda haga que tu IRPF salga a devolver.

La Agencia Tributaria ya ha habilitado un simulador en su página web oficial para que los ciudadanos que cumplan con los requisitos de ingresos puedan conocer el resultado de su ejercicio del IRPF. Renta Web Open es la herramienta que permite generar un borrador que tiene carácter informativo (no se considera oficial) para que los contribuyentes que tengan que presentar la declaración de la renta acudan el próximo mes sabiendo si la cuenta les saldrá ‘a pagar’ o ‘a devolver’.

Hacienda y el truco en la nómina

Esto dependerá en cierta medida de las retenciones de IRPF efectuadas durante el curso 2025. Las personas que hayan tenido una retención menor lo más factible es que la declaración de la renta les salga ‘a pagar’ y a los que han contribuido de más durante el año les saldrá ‘a devolver’. Para ayudar a esto, un buen truco con Hacienda está en la nómina, donde las empresas realizan las retenciones pertinentes durante el año de forma independiente y sin tener en cuenta otros ingresos.

Para evitar que la declaración de la renta salga a pagar, es recomendable solicitar a la empresa que aumente el porcentaje de retención para adecuarlo al nivel de ingresos. Además de reducir el importe, puede que incluso el ejercicio del IRPF pueda salir ‘a devolver’ y desde Hacienda tengan que hacer un ingreso a tu cuenta con anterioridad al 31 de diciembre. En caso de superar esta fecha, desde la Agencia Tributaria tendrán que efectuar un pago con intereses.

Para las personas a las que la declaración de la renta les salga ‘a pagar’, tendrán la opción de fraccionar el pago en dos: el primero tras confirmar el borrador y presentar la declaración de la renta, mientras que el segundo será antes del mes de diciembre. Para evitar esto y tener que pagar a Hacienda, recuerda lo dicho: es recomendable solicitar a la empresa que reduzca tus retenciones en la nómina con el objetivo de no llevarte un susto a final de año.

Límites y fechas de la renta 2026

Los límites establecidos para presentar la declaración de la renta serán similares a los de 2025. Tendrán la obligación de declarar sus ingresos los que hayan superado los 22.000 euros brutos al año y este límite bajará a 15.876 euros para los que tengan varios pagadores y el segundo sume los 1.500 euros. Los trabajadores autónomos no estarán sujetos a límites y tendrán que presentar la renta independientemente de los ingresos obtenidos a lo largo del año.

También están obligados a presentar la declaración de la renta los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, que es una ayuda que la Seguridad Social ofrece a las personas más vulnerables, y para acreditar esta situación económica hay que declarar los ingresos. Los desempleados que reciben un subsidio del SEPE no estarán obligados a presentar los ingresos correspondientes a 2025.

Las fechas para presentar la declaración de la renta, según informa la Agencia Tributaria en su página web, son las siguientes: