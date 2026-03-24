Hacienda lo confirma: ya puedes usar el simulador para saber cuánto vas a pagar en la Renta 2026

Cada vez queda menos para que llegue abril y, por lo tanto, como sucede en todos los meses de abril cada año, cada vez queda menos para que llegue la campaña de Hacienda y saldar cuentas. La Administración ya ha puesto la maquinaria en marcha mediante un borrador en el que ya podemos saber cuánto vamos a pagar en la declaración de la Renta del 2026.

La declaración de la Renta del 2026 dará su pistoletazo de salida un tiempo más tarde que en años anteriores; el 8 de abril es el día seleccionado por la administración para que el contribuyente presente todos sus movimientos financieros del año laboral anterior. Al ser un poco más tarde que en años pasados, tendremos, por lo tanto, menos tiempo para presentar nuestra declaración. Sin embargo, la Administración ya ha sacado a la luz su simulador para que el contribuyente sepa cuánto tiene que pagar o recibir en este 2026.

La herramienta es de gran utilidad para saber qué documentos hemos de presentar y así tenerlos preparados para cuando llegue la fecha clave. Para hacer esta simulación, es tan sencillo como entrar al portal de la Agencia Tributaria y pulsar el botón ‘nueva declaración’; una vez dentro, introducimos todos nuestros datos y nos dará el resultado de dicha simulación. El resultado lo podemos descargar y repetir la simulación tantas veces como sea necesario al no necesitar introducir el DNI para acceder a la página. Además, si no disponemos de todos los datos o documentos en el momento, podemos guardar hasta donde hayamos avanzado y retomarlo más adelante.

Fechas de la declaración de la Renta 2026

Con los resultados de esta simulación podremos prever cuánto dinero perderemos o recibiremos. Las fechas para presentar la declaración son entre el 8 de abril y el 30 de junio de este 2026; si la declaración nos sale a pagar, tendremos la opción de pagar el 60% del montante en el primero y el 40% restante el 5 de noviembre.