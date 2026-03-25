Buenas noticias para la agricultura española: la UE invierte 413 millones de euros para producir frutas y verduras

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la semana pasada solicitó a la Unión Europea ayudas por valor de 413 millones de euros en concepto de financiación para la producción agrícola, lo que supuso casi un 6% más que el año anterior. Esto supone muy buenas noticias para un sector de la economía española muy necesitado de apoyo.

Con este nuevo subsidio, España sigue a la cabeza de ayudas económicas de este tipo financiadas por la UE, acaparando el 33% del total. Una vez en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las ayudas se reparten entre 15 distintas comunidades autónomas de nuestro país —siendo Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña las principales solicitantes— y de ahí se dirigen a más de 400 organizaciones distintas que han solicitado previamente.

Estos más de 400 millones de euros se dirigen a la financiación de productores de frutas y hortalizas por los aumentos de los costes de producción que hacen que los márgenes de beneficios de estos agricultores sean cada vez más estrechos. La solicitud y la cifra establecida por la Unión Europea son dos estimaciones que se hacen a principio de todos los años. Mientras que la solicitud corre a cargo del ministerio, la cifra establecida —normalmente menor que la solicitud— la pone la UE y, en este caso, ha otorgado en ayudas alrededor de un 80% del dinero en ayudas solicitado.

Política Agraria Común

España lleva recibiendo estas ayudas casi 30 años —desde 1997 concretamente— y lidera la Unión Europea por encima de países como Italia o Francia que nos siguen de cerca. Las ayudas de este año, igual que las de los 3 años anteriores, se rigen por la aplicación de la Política Agraria Común. Política que entre 2023 y 2027 pretende ejecutar una agricultura sostenible e inteligente y asegurar la renta de los agricultores mientras protege el medioambiente y el entorno. El año que viene tendremos los resultados de este plan de 4 años.