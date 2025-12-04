El Gobierno de Pedro Sánchez firmará este jueves dos acuerdos de cooperación con Marruecos, uno sobre agricultura y otro sobre pesca, según ha anunciado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante un acto empresarial de ambos países celebrado en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y enmarcado en la XIII Reunión de Alto Nivel entre las dos naciones.

En concreto, el Ejecutivo socialista va a firmar dos memorandos para colaborar con el país magrebí en la innovación, la gestión del agua, el apoyo al medio rural y la lucha contra la pesca ilegal.

En ese sentido, Planas aseguró que existe una «excelente relación estratégica» entre España y Marruecos y que esto ha permitido consolidar los lazos de vecindad y cooperación entre ambos países.

Para el Gobierno de Sánchez, esta buena relación con Marruecos es clave para afrontar los retos del sector agrícola y pesquero, pese a que los trabajadores del sector han protestado en numerosas ocasiones por las importaciones alimentarias provenientes de este país.

En concreto, los productores del sector primario consideran que los alimentos que provienen del país vecino carecen de las «garantías» que se exigen en suelo europeo, lo cual, aparte de ser una gran desventaja competitiva para el producto nacional, puede conllevar riesgo para la salud.

De hecho, durante el año pasado, España vivió varias alertas alimentarias a causa de frutas marroquíes, como el célebre caso de las fresas con hepatitis que detectaron las autoridades sanitarias en varias partidas importadas de la nación del norte de África.

El Gobierno y el acuerdo con Marruecos

Sin embargo, Planas considera que España es muy importante para la cooperación entre la Unión Europea y Marruecos que, según explica, está basada en marcos consensuados, normas claras y respeto mutuo. «El fortalecimiento de estos vínculos contribuye a reforzar la seguridad alimentaria, el desarrollo socioeconómico y la estabilidad regional», ha indicado.

En su intervención, el Ministro de Agricultura destacó el fuerte crecimiento del comercio con Marruecos, ya que las exportaciones agroalimentarias españolas se han duplicado desde 2020, hasta alcanzar los 1.223 millones de euros, en una balanza que todavía es favorable al país vecino. «Este crecimiento no sería posible sin el esfuerzo del tejido empresarial y los avances en materia sanitaria y fitosanitaria», precisó.

El ministro recordó también que ambos países comparten desafíos como la escasez de agua y la necesidad de impulsar una producción más sostenible. «La adaptación al cambio climático y la resistencia de explotaciones y caladeros son retos comunes que debemos afrontar con innovación y transferencia de conocimiento», concluyó.