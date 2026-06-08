Precio de la gasolina hoy 8 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Llega el lunes y muchos conductores en Madrid se encuentran con la misma situación de todas las semanas, y es que si hemos cogido el coche durante el fin de semana, el indicador del combustible suele estar más cerca de la reserva de lo que nos gustaría. Después de los desplazamientos del fin de semana, toca volver a la rutina y eso suele significar más kilómetros por delante. Por este motivo, antes de salir hacia el trabajo o empezar con las obligaciones habituales, no son pocos los que aprovechan para pasar por la gasolinera así que se hace importante saber el precio de la gasolina hoy 8 de junio y saber donde están las gasolineras más baratas de Madrid.

Lo cierto es que elegir dónde repostar sigue teniendo importancia. En Madrid pueden encontrarse diferencias de varios céntimos por litro entre estaciones que apenas están separadas por unos pocos kilómetros y más cuando diferenciamos entre las estaciones de servicio de toda la vida o las gasolineras que son low cost. Por ese motivo, consultar los precios actualizados se ha convertido en una costumbre para muchos conductores. Las gasolineras automáticas, las cadenas de bajo coste y algunos surtidores vinculados a supermercados suelen figurar entre las opciones más económicas, que refleja el Geoportal de gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica aunque la situación puede cambiar de un día para otro de modo que conviene estar informado y saber qué precios se marcan para hoy lunes.

Precio de la gasolina hoy 8 de junio: las gasolineras más baratas de Madrid

Si deseas repostar, estos son los precios más bajos localizados en la Comunidad de Madrid según los datos que podemos consultar a primera hora en el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica:

Gasolina 95

Ballenoil , Pinto, Carretera M-841 km. 1, 1,359 €/l.

, Pinto, Carretera M-841 km. 1, 1,359 €/l. Ballenoil , Pinto, Avenida de Alcotanes, 5, 1,359 €/l.

, Pinto, Avenida de Alcotanes, 5, 1,359 €/l. Plenergy , Meco, Camino del Olivo, 1, 1,365 €/l.

, Meco, Camino del Olivo, 1, 1,365 €/l. Alcampo , Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0, 1,369 €/l.

, Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0, 1,369 €/l. Ballenoil , Madrid, Avenida Nuestra Señora de Fátima, 22, 1,369 €/l.

, Madrid, Avenida Nuestra Señora de Fátima, 22, 1,369 €/l. Supeco , Alcalá de Henares, Polígono La Garena, Av. Europa s/n, 1,369 €/l.

, Alcalá de Henares, Polígono La Garena, Av. Europa s/n, 1,369 €/l. Lavaplus , Alcalá de Henares, Carrera de Ajalvir, 3, 1,369 €/l.

, Alcalá de Henares, Carrera de Ajalvir, 3, 1,369 €/l. Ballenoil , Madrid, Calle Sinfonía, 9, 1,369 €/l.

, Madrid, Calle Sinfonía, 9, 1,369 €/l. Petroprix , Madrid, Avenida Aviación, 22, 1,369 €/l.

, Madrid, Avenida Aviación, 22, 1,369 €/l. Petroprix , Madrid, Calle Secoya, 12, 1,369 €/l.

, Madrid, Calle Secoya, 12, 1,369 €/l. Petroprix , Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155, 1,369 €/l.

, Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155, 1,369 €/l. Oil+ , Madrid, Calle Muguet, 12, 1,369 €/l.

, Madrid, Calle Muguet, 12, 1,369 €/l. Ballenoil , Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2, 1,369 €/l.

, Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2, 1,369 €/l. Ballenoil , Madrid, Calle Reus, 13, 1,369 €/l.

, Madrid, Calle Reus, 13, 1,369 €/l. Ballenoil , Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 19, 1,379 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 19, 1,379 €/l. Plenergy , Rivas-Vaciamadrid, Calle de la Fundición, 125, 1,379 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Calle de la Fundición, 125, 1,379 €/l. Plenergy , Rivas-Vaciamadrid, Calle Carretilla, 36, 1,379 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Calle Carretilla, 36, 1,379 €/l. Ballenoil , Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, s/n, 1,379 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, s/n, 1,379 €/l. Petroprix , Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, 2, 1,379 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, 2, 1,379 €/l. Ballenoil , Rivas-Vaciamadrid, Avenida Pablo Iglesias, 78, 1,379 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Avenida Pablo Iglesias, 78, 1,379 €/l. Alcampo , Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500, 1,389 €/l.

, Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500, 1,389 €/l. Plenergy , Madrid, Calle Pirotecnia, 2, 1,389 €/l.

, Madrid, Calle Pirotecnia, 2, 1,389 €/l. Gasolinera Torrejón , Torrejón de Ardoz, Avenida de la Constitución, 108, 1,389 €/l.

, Torrejón de Ardoz, Avenida de la Constitución, 108, 1,389 €/l. Ballenoil , Alcalá de Henares, Carretera M-300 km. 26,9, 1,389 €/l.

, Alcalá de Henares, Carretera M-300 km. 26,9, 1,389 €/l. Ballenoil, Torrejón de Ardoz, Avenida Constitución, 225, 1,389 €/l.

Gasolina 98

Alcampo , Madrid, Calle José Paulete, 1,479 €/l.

, Madrid, Calle José Paulete, 1,479 €/l. Alcampo , Alcobendas, Avenida Olímpica, 9, 1,499 €/l.

, Alcobendas, Avenida Olímpica, 9, 1,499 €/l. Alcampo , Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0, 1,529 €/l.

, Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0, 1,529 €/l. Galp , Navalcarnero, Polígono Alparache, s/n, 1,559 €/l.

, Navalcarnero, Polígono Alparache, s/n, 1,559 €/l. Confor Auto , Alcobendas, Avenida de la Industria, 45, 1,559 €/l.

, Alcobendas, Avenida de la Industria, 45, 1,559 €/l. Shell , Ciempozuelos, Carretera M-414 km. 42,100, 1,559 €/l.

, Ciempozuelos, Carretera M-414 km. 42,100, 1,559 €/l. Alcampo Fuenlabrada , Fuenlabrada, CC Loranca, 1,562 €/l.

, Fuenlabrada, CC Loranca, 1,562 €/l. Alcampo , Alcorcón, Avenida Europa, s/n, 1,562 €/l.

, Alcorcón, Avenida Europa, s/n, 1,562 €/l. Alcampo , Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500, 1,569 €/l.

, Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500, 1,569 €/l. Shell , Madrid, Carrera Valencia km. 14,800, 1,569 €/l.

, Madrid, Carrera Valencia km. 14,800, 1,569 €/l. Shell , Móstoles, Glorieta de los Jazmines, s/n, 1,578 €/l.

, Móstoles, Glorieta de los Jazmines, s/n, 1,578 €/l. BP San Peter 365 , Madrid, A-3 km. 11,2, 1,579 €/l.

, Madrid, A-3 km. 11,2, 1,579 €/l. E.Leclerc , Aranjuez, Paseo del Deleite, 13, 1,579 €/l.

, Aranjuez, Paseo del Deleite, 13, 1,579 €/l. BP Río Corvo 365 , Alcalá de Henares, Carretera Antigua N-II km. 26,00, 1,599 €/l.

, Alcalá de Henares, Carretera Antigua N-II km. 26,00, 1,599 €/l. BP La Gavia 365 , Madrid, Avenida Gran Vía del Sureste, 60, 1,599 €/l.

, Madrid, Avenida Gran Vía del Sureste, 60, 1,599 €/l. Confort Auto , Aldehuela y La Torrecilla, Calle Diesel, 9, 1,599 €/l.

, Aldehuela y La Torrecilla, Calle Diesel, 9, 1,599 €/l. Galp , Villalba de Guadarrama, Calle Matadero, Carrefour Los Valles, 1,609 €/l.

, Villalba de Guadarrama, Calle Matadero, Carrefour Los Valles, 1,609 €/l. Galp , Alcalá de Henares, Vía Complutense esquina C/ Ávila, 1,609 €/l.

, Alcalá de Henares, Vía Complutense esquina C/ Ávila, 1,609 €/l. Petrokal , Torrejón de Ardoz, Calle Solana, 17, 1,609 €/l.

, Torrejón de Ardoz, Calle Solana, 17, 1,609 €/l. Cepsa La Gavia 365 , Madrid, Avenida Gran Vía del Sureste, 60, 1,609 €/l.

, Madrid, Avenida Gran Vía del Sureste, 60, 1,609 €/l. Cepsa San Fernando 365 , San Fernando de Henares, Calle Cerrajeros, 2, 1,609 €/l.

, San Fernando de Henares, Calle Cerrajeros, 2, 1,609 €/l. Q8 , Madrid, Calle Bravo Murillo, 358, 1,619 €/l.

, Madrid, Calle Bravo Murillo, 358, 1,619 €/l. Avia , Alcorcón, Carretera M-506 km. 4, 1,619 €/l.

, Alcorcón, Carretera M-506 km. 4, 1,619 €/l. Cepsa Mayorazgo 365 , Madrid, Calle Sierra de la Demanda, 2, 1,619 €/l.

, Madrid, Calle Sierra de la Demanda, 2, 1,619 €/l. Repsol Nassica 365, Getafe, Avenida Río Guadalquivir, 11, 1,619 €/l.

Diésel

Ballenoil , Madrid, Avenida Nuestra Señora de Fátima, 22, 1,419 €/l.

, Madrid, Avenida Nuestra Señora de Fátima, 22, 1,419 €/l. Ballenoil , Madrid, Calle Sinfonía, 9, 1,419 €/l.

, Madrid, Calle Sinfonía, 9, 1,419 €/l. Petroprix , Madrid, Avenida Aviación, 22, 1,419 €/l.

, Madrid, Avenida Aviación, 22, 1,419 €/l. Petroprix , Madrid, Calle Secoya, 12, 1,419 €/l.

, Madrid, Calle Secoya, 12, 1,419 €/l. Oil+ , Madrid, Calle Muguet, 12, 1,419 €/l.

, Madrid, Calle Muguet, 12, 1,419 €/l. Ballenoil , Madrid, Calle Reus, 13, 1,419 €/l.

, Madrid, Calle Reus, 13, 1,419 €/l. Ballenoil , Pinto, Carretera M-841 km. 1, 1,429 €/l.

, Pinto, Carretera M-841 km. 1, 1,429 €/l. Ballenoil , Pinto, Avenida de Alcotanes, 5, 1,429 €/l.

, Pinto, Avenida de Alcotanes, 5, 1,429 €/l. Galp , Pinto, Carretera M-506 km. 26, 1,479 €/l.

, Pinto, Carretera M-506 km. 26, 1,479 €/l. Ballenoil , Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 19, 1,479 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 19, 1,479 €/l. Plenergy , Rivas-Vaciamadrid, Calle de la Fundición, 125, 1,479 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Calle de la Fundición, 125, 1,479 €/l. OD06 , Pinto, Calle Mochuelos, 1, 1,479 €/l.

, Pinto, Calle Mochuelos, 1, 1,479 €/l. Plenergy , Rivas-Vaciamadrid, Calle Carretilla, 36, 1,479 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Calle Carretilla, 36, 1,479 €/l. Ballenoil , Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, s/n, 1,479 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, s/n, 1,479 €/l. Petroprix , Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, 2, 1,479 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, 2, 1,479 €/l. Ballenoil , Rivas-Vaciamadrid, Avenida Pablo Iglesias, 78, 1,479 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Avenida Pablo Iglesias, 78, 1,479 €/l. Galp , Pinto, Carretera M-506 km. 24, 1,489 €/l.

, Pinto, Carretera M-506 km. 24, 1,489 €/l. Alcampo , Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0, 1,489 €/l.

, Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0, 1,489 €/l. Alcampo Fuenlabrada , Fuenlabrada, CC Loranca, 1,489 €/l.

, Fuenlabrada, CC Loranca, 1,489 €/l. Beroil , Móstoles, Calle Simón Hernández, 73, 1,489 €/l.

, Móstoles, Calle Simón Hernández, 73, 1,489 €/l. Alcampo , Alcorcón, Avenida Europa, s/n, 1,489 €/l.

, Alcorcón, Avenida Europa, s/n, 1,489 €/l. Lavaplus , Alcalá de Henares, Carrera de Ajalvir, 3, 1,489 €/l.

, Alcalá de Henares, Carrera de Ajalvir, 3, 1,489 €/l. Petroprix , Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155, 1,489 €/l.

, Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155, 1,489 €/l. Ballenoil , Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2, 1,489 €/l.

, Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2, 1,489 €/l. Lavaplus, Alcorcón, Avenida de Europa, 15, 1,489 €/l.

Dónde consultar el mapa con los precios del combustible en Madrid

Quienes quieran comparar antes de repostar pueden hacer como acabamos de ver, y utilizar el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica. La herramienta recoge la información que comunican las propias estaciones de servicio y permite ordenar los resultados por precio, municipio o tipo de carburante y ver resultados en forma de listado o también, en forma de mapa como el que ahora veis a modo de ejemplo. De este modo, una consulta rápida puede ayudar a encontrar opciones más económicas y evitar pagar de más por un repostaje que, en muchos casos, forma parte de la rutina de cada semana.