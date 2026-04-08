Se confirma la jubilación anticipada a los 52 años en España y cobrando el 100% de la pensión: el Gobierno lo hace oficial

Cuando se habla de jubilación en España, lo habitual no es pensar en hacerlo de forma temprana sino todo lo contrario. Es decir, trabajar más años, retrasando la edad de jubilación y asumiendo que el sistema cada vez exige más tiempo en activo. De hecho, la edad ordinaria ya supera los 66 años y seguirá subiendo hasta los 67 en los próximos ejercicios. Pero, aunque parezca contradictorio, hay casos en los que ocurre justo lo contrario y de hecho, es posible la jubilación anticipada a los 52 años.

En nuestro país, algunos trabajadores pueden acogerse a la jubilación anticipada a los 52 años y además sin tener que perder poder adquisitivo ya que tienen acceso a poder cobrar el 100% de la pensión. Y no es algo nuevo, pero puede ser algo bastante desconocido fuera de los sectores que pueden acogerse a este sistema. Pero además, ahora este tipo de jubilación vuelve a estar encima de la mesa porque el Gobierno ha abierto la puerta a ampliar los trabajos que pueden tener acceso a ella. En realidad, no se trata de una rebaja generalizada de la edad de jubilación. Es algo mucho más concreto, más limitado, pero también más relevante de lo que parece.

Se confirma la jubilación anticipada a los 52 años en España

No todo el mundo puede acceder a esta opción, ni mucho menos. La clave está en el tipo de trabajo que se desempeña. La ley contempla que determinadas profesiones, por sus condiciones, no pueden prolongarse igual que otras hasta edades avanzadas. En concreto, se habla de actividades peligrosas, pero también de trabajos penosos, insalubres o con un desgaste físico acumulado que acaba pasando factura. No es solo una cuestión de riesgo inmediato, sino de cómo afecta el paso del tiempo en ese tipo de ocupaciones.

Por eso, en estos casos se permite adelantar la jubilación sin aplicar recortes en la pensión. Es decir, no hay penalización económica, algo que marca la diferencia con otras fórmulas más habituales. Dentro de este grupo están perfiles bastante conocidos, como los mineros o los bomberos, pero también otros que no siempre se asocian a este sistema, como artistas, profesionales taurinos o determinados trabajadores del ámbito ferroviario. En los últimos años se han ido incorporando nuevos colectivos, como los bomberos forestales, precisamente por ese desgaste continuo que implica su trabajo.

La confusión habitual con la jubilación anticipada

Este tipo de jubilación anticipada no es la misma a la que se pueden acoger el resto de trabajadores, que en cambio acaban cobrando menos. Son personas que, de forma voluntaria o involuntaria, al jubilarse a partir de los 52 años ven como se les aplican coeficientes reductores. Sin embargo, en el caso de las profesiones de riesgo, ese planteamiento cambia. No se trata de una decisión personal para dejar de trabajar antes, sino de una limitación real del propio empleo. Por eso no se penaliza económicamente. Dicho de otra manera, no es un beneficio añadido, sino una forma de ajustar el sistema a la realidad de ciertos trabajos.

El papel de los militares y por qué vuelve el debate

El motivo por el que este tema ha vuelto a cobrar fuerza en los últimos días tiene nombre propio: las Fuerzas Armadas. El Ministerio de Defensa ha iniciado los trámites para que la profesión militar sea considerada oficialmente como actividad de riesgo y además no es una petición reciente sino que lleva años sobre la mesa, impulsada por asociaciones profesionales que consideran que el servicio militar implica una exposición constante a situaciones de peligro.

La situación internacional ha vuelto a ponerlo en primer plano. Con militares españoles desplegados en zonas como Líbano o Irak, el argumento de la peligrosidad ya no es teórico, sino bastante evidente. Desde estas asociaciones se insiste en que ese nivel de riesgo debería tener un reflejo directo en las condiciones de jubilación y aunque se ha anunciado el inicio de los trámites, esto no se traduce en una medida automática.

El reconocimiento de una profesión como actividad de riesgo no depende de una única decisión política. Hace falta justificarlo con informes técnicos, analizar datos, estudiar el impacto en el sistema y pasar por varios filtros administrativos y luego llega la fase normativa, que culmina con la aprobación de un decreto en el Consejo de Ministros. Sólo en ese momento se concretarán las condiciones reales sobre a qué edad exacta se podría acceder a la jubilación y bajo qué requisitos.

Un modelo que no está cerrado del todo

Lo interesante de este sistema es que no es estático si bien no estamos ante una lista cerrada de profesiones que no se puede modificar. La normativa permite incorporar nuevos colectivos si se demuestra que cumplen ciertos criterios como es posible que pase ahora con los militares, de modo que en los próximos años puede que se vean varios cambios introduciendo a más sectores.

Pero en paralelo, el sistema general sigue empujando en la dirección contraria, con edades de jubilación cada vez más altas. Esa dualidad es, probablemente, lo que genera más debate ya que al final la cuestión de fondo es bastante sencilla, y es que no todos los trabajos son iguales. Y, en algunos casos, alargar la vida laboral no es solo complicado, sino directamente inviable.