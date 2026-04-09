Así es Cora Yako, el grupo que recomienda Pedro Sánchez en sus redes sociales

La industria de la música no para de crecer y, cada vez más, son las personas que apuestan por perseguir sus sueños y dedicarse a este ámbito. Ser músico no es fácil. De hecho, algunos artistas no consiguen hacerse su hueco en este ámbito a pesar del talento, pero una agrupación que comienza a coger fuerza es Cora Yako. La banda mallorquina se ha consagrado como una de las revelaciones más arrolladoras del indie rock. Y es que no están dejando indiferente a nadie. Aunque comenzaron su andadura en el medio entre 2018/2019, ha sido durante estos últimos años que han cogido más fuerza.

De hecho, hasta el propio Pedro Sánchez ha expresado, públicamente, ser un gran seguidor de la música de Cora Yako. Pues, a través de su cuenta de TikTok, el Presidente del Gobierno suele publicar vídeos donde aborda varios temas. Últimamente, se ha adaptado al medio y expresa algunas recomendaciones personales. Fue así como, en plena Semana Santa, comunicó que le gustaba mucho el álbum Mil Pequeños Cortes, de la agrupación anteriormente citada. Además, lejos de dejarlo aquí, ha señalado que su canción favorita es Pesadillas. Pero, ¿quién es Cora Yako? Realizamos un repaso.

Cora Yako, la agrupación que ha conquistado a Pedro Sánchez

Luis de Oleza y Carlos Sennacheribbo son los artistas que componen este grupo. El pasado 20 de marzo lanzaron al mercado Mil Pequeños Cortes, el disco del que habla Sánchez. Un proyecto musical compuesto por 11 canciones donde los cantantes exploran aspectos como el amor, la nostalgia, la juventud o la soledad en sus letras. Un trabajo muy acertado que, aunque acaba de salir del horno, ha sido muy bien recibido por el público.

De hecho, Cora Yako está cogiendo tanto impacto en el medio musical que ya tiene programado un pequeño tour por España. De esta manera, tienen pendientes actuaciones en ciudades como Barcelona, Zaragoza, Valencia, Algeciras, Sevilla, Palma de Mallorca, Toledo, Murcia, León y Granada. Además, cabe señalar que hicieron sold out (todo vendido) en su presentación en el Teatro Eslava. Un evento musical que tuvo lugar el pasado 27 de marzo y con el que dieron inicio a su gira.

En redes sociales, la agrupación intenta tener un contacto cercano con su público. De hecho, en plataformas como Instagram acumula más de 8.000 seguidores. Respecto al nombre del grupo, se sabe que los miembros apostaron por inspirarse en un personaje de la obra Prohibido Suicidarse en Primavera, de Alejandro Casona. Sin lugar a dudas, una banda que promete seguir creciendo.