El PP denuncia ante el Parlamento Europeo el intento de «invisibilizar» a la víctima del ‘caso Oltra’

Vicent Marzá, eurodiputado de Compromís, no ha acudido este jueves a la reunión de la comisión de peticiones en la que se ha debatido acerca de los abusos a menores tuteladas en la Comunidad Valenciana bajo los Gobiernos del socialista Ximo Puig. Y, entre ellos, los de quien era el marido de la entonces vicepresidenta primera del Gobierno valenciano del citado Ximo Puig, la hoy procesada, Mónica Oltra, según han confirmado a OKDIARIO fuentes presentes en la citada comisión.

Quién sí ha asistido ha sido la portavoz de Política Social del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas, Elena Bastidas, quien ha comparecido para defender que la investigación continúe abierta. La diputada popular ha expresado, en una clara alusión al relato de lawfare de la izquierda sobre el caso que atañe a Mónica Oltra, que: «No podemos consentir que el relato que intentan imponer algunos borre a la menor».

Elena Bastidas ha destacado que «lo más grave hoy es el relato que se intenta construir», porque, según ha manifestado: «Más allá del legítimo derecho de defensa, resulta indignante que algunos grupos políticos pretendan convertir este caso en una historia de persecución política o lawfare. La responsable política de aquellos hechos, la señora Oltra, se ha situado en el centro de una narrativa de victimización, desplazando el foco de donde nunca debió salir: la menor abusada a la que el sistema falló. Una vez más, están tratando de invisibilizar a Teresa».

Elena Bastidas se ha preguntado «qué confianza puede tener una víctima si ve que, tras sufrir abusos, el debate público termina girando en torno al sufrimiento político de una dirigente adulta», en clara alusión a Mónica Oltra, «pidiendo un indulto social antes incluso de que concluya el proceso judicial», para concluir defendiendo que «no podemos consentir que el relato que intentan imponer algunos borre a la menor».

La diputada del PP ha solicitado que la comisión de peticiones del Parlamento Europeo «examine si en ese caso», el de la menor abusada por el ex marido de Mónica Oltra, «se vulneraron los estándares europeos de proteccion y respuesta institucional». Ha pedido, también que «si fueron suficientes los protocolos existentes en aquel momento y si se aplicaron correctamente». Y ha solicitado, finalmente, que se estudie «si los menores tutelados cuentan hoy con mecanismos independientes y eficaces para denunciar abusos sin miedo a represalias, sin quedar solos frente a la Administración y sin depender de la voluntad política del momento, como ocurrió entonces».