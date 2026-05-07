El vídeo del capitán del crucero con hantavirus comunicando el primer fallecido: «No es contagioso»
"Cualquier problema de salud que padecíamos, según me informó el médico, no era contagioso", dijo el capitán
El capitan del crucero polar MV Hondius, Jan Dobrogowski, comunicó a los pasajeros el pasado mes de abril que un viajero había fallecido a bordo «por causas naturales» y que el problema de salud que tenía «no era contagioso».
El comandante trasladó el mensaje en un salón del buque afectado por hantavirus ante todos los pasajeros, en el que subrayó que el barco estaba «a salvo» y que no existía ningún riesgo para quienes se encontraban a bordo. El capitán no hizo ninguna referencia al hantavirus ni a la posibilidad de que la causa del deceso pudiera estar relacionada con una enfermedad infecciosa.
Dobrogowski reconoció en ese mismo comunicado que el buque se encontraba «en medio del Atlántico» y que las opciones de hacer escala eran limitadas. A pesar de ello, el capitán optó por trasladar un mensaje de tranquilidad general a los pasajeros.
«Es mi triste deber informarles que uno de nuestros pasajeros falleció repentinamente anoche. Eh. Por trágico que sea, creemos que se debió a causas naturales. Y también, eh. Cualquier problema de salud que padecíamos, según me informó el médico, no era contagioso. Así que el barco está a salvo en ese sentido. Estamos en medio del Atlántico. Solo podemos ir a unos pocos lugares. Estos lugares resultan ser otros. En general, esto es secundario. Eh. En fin, eh, debería ser seguro», dijo el capitan del buque afectado MV Hondius ante el silencio de los pasajeros.
Fallecidos por hantavirus
En relación a la travesía del MV Hondius, ha habido, de momento, tres fallecidos en total:
- Un pasajero empezó a presentar fiebre, cefalea y diarrea el 16 de abril a bordo del barco. En unos días, su estado empeoró, presentando distrés respiratorio, y acabó falleciendo. Permaneció en el crucero unos días, hasta que su cuerpo fue desembarcado el 24 de abril en Santa Elena.
- Una mujer holandesa de 69 años, mujer del primer fallecido, empezó a presentar síntomas gastrointestinales y su situación clínica presentó un rápido deterioro. El 26 de abril fue trasladada vía aérea a Sudáfrica, falleciendo pocas horas después. El 4 de mayo se confirmó que la causa de su muerte fue una infección por hantavirus.
- El tercer fallecido desarrolló el 28 de abril un cuadro de neumonía con fiebre y malestar general, que evolucionó rápidamente hacia el fallecimiento el 2 de mayo.