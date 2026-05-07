El vídeo del capitán del crucero con hantavirus comunicando el primer fallecido: «No es contagioso»

El capitan del crucero polar MV Hondius, Jan Dobrogowski, comunicó a los pasajeros el pasado mes de abril que un viajero había fallecido a bordo «por causas naturales» y que el problema de salud que tenía «no era contagioso».

El comandante trasladó el mensaje en un salón del buque afectado por hantavirus ante todos los pasajeros, en el que subrayó que el barco estaba «a salvo» y que no existía ningún riesgo para quienes se encontraban a bordo. El capitán no hizo ninguna referencia al hantavirus ni a la posibilidad de que la causa del deceso pudiera estar relacionada con una enfermedad infecciosa.

Dobrogowski reconoció en ese mismo comunicado que el buque se encontraba «en medio del Atlántico» y que las opciones de hacer escala eran limitadas. A pesar de ello, el capitán optó por trasladar un mensaje de tranquilidad general a los pasajeros.

«Es mi triste deber informarles que uno de nuestros pasajeros falleció repentinamente anoche. Eh. Por trágico que sea, creemos que se debió a causas naturales. Y también, eh. Cualquier problema de salud que padecíamos, según me informó el médico, no era contagioso. Así que el barco está a salvo en ese sentido. Estamos en medio del Atlántico. Solo podemos ir a unos pocos lugares. Estos lugares resultan ser otros. En general, esto es secundario. Eh. En fin, eh, debería ser seguro», dijo el capitan del buque afectado MV Hondius ante el silencio de los pasajeros.

Fallecidos por hantavirus

En relación a la travesía del MV Hondius, ha habido, de momento, tres fallecidos en total: