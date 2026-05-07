No es ningún secreto que son muchas las personas que han decidido abrirse un perfil en OnlyFans, conocida plataforma para adultos, para comenzar a crear contenido. Eso sí, solo unos pocos han conseguido hacerse conocidos a nivel mundial, y en la gran mayoría de casos se debe a que han hecho retos sexuales verdaderamente extremos, al alcance de muy pocos. Un claro ejemplo lo encontramos en Annie Knight, que no tuvo reparos a la hora de acostarse con 583 hombres en tan solo unas horas. Pero no es la única, puesto que, recientemente, Bonnie Blue también hizo algo similar, aunque con 400 hombres y sin utilizar ningún tipo de protección. Lo más sorprendente de todo es que, varias semanas después de llevar a cabo ese reto, la joven de 26 años dio la sorpresa al confesar que estaba embarazada.

Lo hizo a través de un vídeo publicado en su canal oficial de YouTube: «Estoy definitivamente embarazada». De esta manera, no tuvo reparos a la hora de mostrar el instante en el que se enteró de la noticia. «Voy a tener que preguntarle a ChatGPT qué hacer ahora, porque en realidad no estoy segura. No lo sé…» Pero no todo queda ahí, puesto que también quiso mostrar el instante en el que le hacían una ecografía. Así pues, observamos cómo la persona que se lo hace –que aparece con una capucha como aquellos que participan en los retos de Bonnie Blue– dijo lo siguiente: «El niño probablemente fue concebido hace 11, 12 o 13 días». Una fecha que coincidía, casualmente, con el último reto sexual de la joven. «La misión de reproducción fue un éxito», comentó en el vídeo.

Una noticia que, como era de esperar, encendió las redes sociales, especialmente porque la noticia llegó poco después de llevar a cabo el reto de acostarse con 400 hombres sin protección. Aun así, muchos se mostraron verdaderamente cautos, hasta tal punto que empezaron a tener serias dudas de si se trataba de una noticia real o simplemente era una estrategia para tratar de llamar la atención.

Al fin y al cabo, no es la primera vez que da de qué hablar por cuestiones similares, especialmente desde que se hiciera conocida por acostarse con más de 1.000 hombres en un solo día. Esto solamente hizo que el foco no solamente se centrase en ella, sino que fuera aumentando considerablemente con el paso de los meses y, sobre todo, los retos a los que se enfrentaba.

Bonnie Blue confiesa toda la verdad: el embarazo era una mentira

En un vídeo publicado por la propia estrella de OnlyFans, cuyo nombre real es Tia Billinger, admitió que la noticia del embarazo no era más que un producto de la invención, como parte de una estrategia. Desde su villa de lujo en México, la joven reconoció que inventó esta historia con la firme intención de volverse viral y, por ende, generar ingresos.

«Las vacaciones de primavera ya han terminado y ya no voy a necesitar esta barriga falsa, así que gracias a todos vosotros, padres de mediana edad bastante tontos que caísteis en mi cebo de provocación», comenzó diciendo Bonnie Blue. Acto seguido, hizo otra confesión, y es la gran cantidad de dinero que ha ganado por la noticia falsa de su embarazo.

«No solo ha pagado la villa y el sol, sino que más de 100 millones de visualizaciones me han hecho ganar 1 millón de libras», reconoció. Una noticia verdaderamente sorprendente que, como era de esperar, no ha dejado absolutamente indiferente a nadie. ¿Con qué nos sorprenderá próximamente?