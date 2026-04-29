Annie Knight, estrella de OnlyFans, confiesa el dineral que ganó tras acostarse con 583 hombres

Annie Knight, poco a poco y con el paso de los meses, consiguió hacerse un hueco en la industria del contenido para adultos por hacer frente a retos verdaderamente imposibles. Un claro ejemplo lo encontramos en el mayor punto de inflexión de su trayectoria en OnlyFans, como es el de haber tenido relaciones con más de 500 hombres en un solo día. Algo que no fue para nada sencillo para la australiana, puesto que tuvo que ser atendida por médicos tras sufrir fuertes dolores y un abundante sangrado. Ella misma lo hizo público a través de sus redes sociales: «Hospitalizada después de estar con 583 hombres en un día. No estaba en mis planes para este 2025. Mi cuerpo simplemente colapsó». Y añadió: «El evento fue intenso, pero el problema fue todo lo que lo rodeaba: el estrés, la tensión, la falta de descanso», explicó.

Dada la expectación generada por este reto por el que se hizo conocida en todo el mundo, la australiana ha reconocido que ha logrado consolidar un auténtico imperio financiero por el que puede llegar a hacer inversiones de lujo. En una entrevista, Annie Knight explicó que, en los últimos años y especialmente tras llevar a cabo ese reto viral, su cuenta en OnlyFans habría superado las seis cifras mensuales, aproximadamente. De hecho, podría estar entre los 200.000 dólares al mes, llegando a alcanzar picos de hasta 400.000 dólares. ¡Una auténtica barbaridad! Pero, ¿en qué invierte esa fortuna obtenida por lo que lleva a cabo en la cuenta que tiene en la conocida página de contenido para adultos?

Entre otras cuestiones, Knight ha podido comprar su residencia principal, que está valorada en casi 3 millones de dólares australianos, así como otras propiedades a modo de inversión. «Pasamos de una casa muy pequeña a una enorme. Una vez que trasladamos nuestros muebles, nos dimos cuenta de que no encajaban con la nueva vibra», llegó a confesar.

Además, también reconoció que, desde que hizo el reto de acostarse con 583 hombres, «se siente mucho más cerca de su prometido», que no es otro que Henry Brayshaw. Con él tiene un vínculo muy estrecho; tanto es así que le mantuvo al tanto del reto de acostarse con más de 500 hombres en aproximadamente seis horas.

En una entrevista con Us Weekly, la australiana confirmó que, el día del evento, su novio «estaba en el trabajo», pero se puso en contacto con ella por la mañana: «Me deseó suerte, dijo, ‘Haznos sentir orgullosos. Diviértete. Ten cuidado’ (…) Y luego me llamó por la noche y me preguntó ‘¿Cómo fue?’ Y le conté todo al respecto».

Así pues, parte de ese dinero ganado en la plataforma de contenido para adultos va destinado, a su vez, para su boda con Henry Brayshaw. Pero no todo queda ahí, puesto que la joven también lo ha destinado para contratar seguridad las 24 horas, y todo después de que un desconocido tratase de entrar en su casa para grabarla.

Aunque no lo tiene fácil, puesto que esta industria es «más difícil que antes» según sus palabras, Annie Knight siempre ha tenido claro que si hay algo que caracteriza su carrera es que tiene que «trabajar duro» y realizar un exhaustivo control de su patrimonio para poder mantener su alto nivel de vida.