Annie Knight, modelo de OnlyFans, acaba hospitalizada tras tener sexo con 583 hombres en un día

Annie Knight ha entrado en el club de las grandes estrellas de OnlyFans, la plataforma de contenido previo pago de suscripción en la que publica vídeos y fotografías eróticas. La actriz ha querido seguir los pasos de su amiga Bonnie Blue y de Lily Phillips, famosas por tener sexo con cientos de hombres en pocas horas y mostrarlo todo en sus páginas personales. Su reto era el de tener relaciones con 583 hombres en 24 horas, un reto que consiguió superar, pero que le ha dejado secuelas más graves de lo esperado, ya que ha terminado en el hospital.

Fue el pasado 18 de mayo cuando reunió a todos estos seguidores en un lugar adecuado para este reto. Como ha mostrado en sus redes, allí contaba con preservativos de una edición especial con su propia cara en el envoltorio, además de un arsenal de toallitas y una cama en la que pasaría horas tumbada. Para conseguir este reto, los hombres que tenían contacto con ella apenas podían pasar 30 segundos, un tiempo controlado para poder conseguir el reto y cumplir con el objetivo.

En un primer momento, su idea era recibir a 200 hombres, pero al contar a sus seguidores lo que tenía planeado, 2000 voluntarios se ofrecieron para este récord. Finalmente, fueron 583 los que cumplieron con los requisitos y pudieron desplazarse el día y hasta el lugar de la cita.

Annie no estaba sola, ya que contaba con varios colaboradores que estaban presentes para cuidar de ella y que todo saliese a la perfección, por eso organizaron varios grupos que iban pasando al cuarto en el que la estrella se encontraba. Por eso ha dejado claro que fue «agotador», pero que todo fue más fácil gracias a lo bien organizado que estuvo.

Tal y como ha mostrado en sus cuentas de redes sociales, después de aquello pudo hablar con algunos de los asistentes y se encontraba contenta, pero días después su salud comenzó a tener problemas. Comenzó a sufrir fuertes dolores y un abundante sangrado, pese a que estaba recibiendo tratamiento para la endometriosis que sufre desde hace tiempo.

Por eso decidió acudir al hospital, donde ha tenido que recibir tratamiento. «Hospitalizada después de estar con 583 hombres en un día. No estaba en mis planes para este 2025. Mi cuerpo simplemente colapsó. El evento fue intenso, pero el problema fue todo lo que lo rodeaba: el estrés, la tensión, la falta de descanso», así lo explicaba.

Pese a todo los problemas, la australiana ha dejado claro que no se arrepiente, por eso ha lanzado un dardo a otra de las estrellas de OnlyFans: «No sé por qué Lily Phillips lloró después de hacer solo 100 hombres. Yo me siento bien, podría probablemente podría hacer 200 hombres más», así ha recordado que la británica apareció en un documental sobre su récord sexual llorando ante las cámaras.

En una entrevista posterior, ya recuperada, ha dado más datos sobre lo que allí vivió. Ha recordado que un hombre recibió la llamada de su mujer mientras estaba a la espera de que llegase su turno, pero en ese momento admitió que «comenzó a sentirse culpable» y decidió marcharse, algo que ella pudo saber después gracias a que se lo contó una persona de la organización.

También ha desvelado la mayor cantidad de dinero que ha ganado en un día gracias a su trabajo en OnlyFans y en otras redes sociales en las que publica fotos y vídeos de contenido erótico. Todo ocurrió cuando una conocida web británica publicó un artículo en el que la catalogaron como la mujer más activa sexualmente de Australia.

Ese día ganó más de 12.000 seguidores en Instagram, además de que el post fue reposteado por millones de personas. Gracias a sus suscriptores facturó 75.000 dólares en un día, un dinero que asegura que utilizará para comprar dar la entrada de compra de tres casas.

Este reto de tener sexo con más de 500 hombres llegó apenas diez días después de que publicase en sus redes sociales las imágenes de la fiesta de pedida de matrimonio de Harry, su pareja.