Lily Phillips, de Onlyfans, se sincera: «¿Acostarme con mi padre o mi hermano? Si son solteros…»

Después de anunciar un falso embarazo hace meses, Lily Phillips sigue dando mucho que hablar en todo el planeta. Esta vez ha sido en una entrevista en la televisión británica BBC, donde ha querido hablar del documental que protagonizó en 2024, en el que cuenta cómo es la experiencia de tener sexo con 101 hombres en un día, explicando cómo son los preparativos y en el que al final aparece llorando después de batir ese récord sexual. La estrella de OnlyFans sigue dispuesta a no perder su fama, por lo que ha pasado por uno de los programas de más audiencia entre el público británico.

En la entrevista, concedida al programa Newsnight, ha defendido los retos que realiza, entre los que se encuentran los de acostarse con cientos de hombres o incluso acudir a una residencia de la tercera edad para mantener relaciones sexuales con personas de avanzada edad, a los que aseguraba que quería dar una «satisfacción». Lejos de avergonzarse, Lily asegura que ha ganado millones gracias a las visitas que ha logrado y se siente «realizada» con este tipo de logros.

Sobre el reto de tener sexo con más de 100 hombres en apenas un día, ha querido defender lo que allí paso y a los que asistieron a ese encuentro, explicando que se trataban de «tipos muy normales». Aunque ninguno enseñaba su cara, los vídeos del momento están en su canal de OnlyFans, por lo que asegura que había gente de todo tipo y profesiones: «Teníamos abogados, policías, gente que volaba desde Suecia, Eurostar desde Francia, un par de Estados Unidos. Eran tipos normales y corrientes».

Lily Phillips ha sido preguntada si no hubo ningún problema con los hombres que acudieron y si ninguno trató de pasar los límites pactados con ella «Creo que algunos me faltaron a la palabra por mi decisión de tener un límite de tiempo para nuestras relaciones sexuales, y fue entonces cuando pensé que no lo estaban respetándome», así ha explicado lo sucedido.

Lo cierto es que había que cumplir unos horarios para poder superar el récord, por lo que los participantes apenas podían estar unos pocos minutos con la actriz. Como ya explicó en el documental, había todo un equipo organizando una fila de hombres esperando su turno de forma paciente para poder pasar a la habitación en la que ella les esperaba sin tener que moverse de la cama en la que estaba tumbada.

Pero ha habido más confesiones sorprendentes de la actriz en el citado programa. Sobre los hombres que acuden a sus retos sexuales, asegura que no tiene prejuicios, ya que «solo quieren pasarlo bien», siendo eso mismo lo que ella también busca, por eso piensa que son «iguales» que ella.

Eso sí, Phillips pone el límite en que los implicados no tengan pareja: «Siempre y cuando no estén engañando a sus parejas, es su decisión». La entrevistadora ha intentado ponerla en un aprieto al preguntarle si le parecería bien que su propio padre o su hermano acudiese a un evento organizado por ella. «Si son solteros, es su propia voluntad tener sexo con quien les guste. ¡Qué bien!», una respuesta más que sorprendente ante las cámaras.