Lily Phillips vuelve a ser noticia meses después de saltar a la fama en todo el mundo por acostarse con 100 hombres en apenas unas horas, un récord que ha sido superado, pero que ha dado mucho que hablar. Aquel día terminó entre lágrimas, algo que se pudo ver en el documental de YouTube en el que se muestran los preparativos (aunque sin imágenes sexuales), e incluso llegó a hacer públicos los resultados de sus pruebas de ETS. Ahora mismo se encontraba, según había dicho en una entrevista, preparándose para dar un paso más y lograr tener sexo con 1.000 hombres en 24 horas, algo que parece que deberá aplazar después de haber anunciado su embarazado.

Su primer récord sexual lo realizó en el mes de diciembre de 2024, por lo que tres meses después ha dado la buena noticia de que espera a su primer hijo. La confirmación ha llegado en forma de publicación en su cuenta de Instagram, donde ha compartido una foto en la que se puede ver su incipiente barriga y el resultado positivo de un test de embarazo. Según la prueba, Lily está embarazada de una o dos semanas, por lo que se descarta que la concepción se produjese con alguno de aquellos cien hombres.

Tal y como explicaba en el documental, los hombres que participaron debieron utilizar preservativo y aportar pruebas de que se encontraban sanos y no tenían ninguna enfermedad contagiosa, pero eso no evita que muchos se pregunten quién será el padre.

En su cuenta de Instagram ha publicado una imagen junto a la frase «es oficial», dando lugar a todo tipo de rumores. Lo cierto es que en la foto que ha compartido ya se le aprecia una barriga propia de mucho más tiempo de gestación que las entre una y dos semanas que dice el test (que ella misma muestra). Por eso queda la duda de que todo se pueda tratar de un montaje de la estrella de OnlyFans para volver a llamar la atención.

Por si no fuera suficiente, en sus anteriores apariciones públicas no tiene ningún tipo de señal que apunte a que podría estar embarazada, mostrando un vientre completamente liso.

Lily Phillips ya habló de su deseo de ser madre

A comienzos de 2025 pasó por el podcast The Shizzio Show, donde llegó a contar que pese a sus 23 ya había pensado en cómo sería tener hijos en un futuro, llegando a asegurar que trataría de protegerlos lo máximo posible y no exponerlos en las redes sociales.

Sorprendentemente, ya había pensado incluso en que no debería ir a recogerlos al colegio o a la guardería (algo que haría una niñera), para de esa manera evitar rumores, pero entonces aseguraba que no cambiaría su profesión antes de ser madre. «No sabes lo que va a pasar en el futuro, así que no voy a anteponer a mi hijo no nacido a mis propias necesidades. Entiendo que mis propios hijos serán muy escrutados y … Me gustaría pensar que haría lo máximo para proteger a mis hijos tanto como sea posible», comentó en la entrevista.