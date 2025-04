Lily Phillips, la estrella de OnlyFans que se ha dado a conocer por grabar un vídeo en el que mantenía sexo con más de 100 hombres en un día, sigue dando mucho que hablar. En febrero anunció un embarazo del que no se ha vuelto a saber nada, por lo que parece que era todo una broma para ganar más notoriedad, algo en lo que la británica es experta. A finales del año 2024 se convirtió en noticia gracias al documental del youtuber Josh Pieters, en el que contaba su experiencia acostándose con 100 hombres en un día. Allí, las imágenes que dieron la vuelta al mundo fueron las de la joven llorando desconsoladamente después de cumplir su reto, algo que provocó que millones de personas pensasen que se arrepentía de aquello o de que su salud mental estaba en peligro. Meses después, la joven ha querido explicarse y dar las verdaderas razones que provocaron sus lágrimas ante la cámara.

La actriz erótica cuenta con casi tres millones de seguidores en la famosa página azul, todos ellos pagando alrededor de 9,99 euros al mes (aunque tiene ofertas y precios de suscripción por meses) por tener acceso a sus contenidos, generalmente fotos y vídeos de alto voltaje. Este número de seguidores no deja de crecer gracias a su popularidad y a la ‘guerra’ que mantiene con Bonnie Blue, la actriz y creadora de contenido que ha superado su récord sexual al acostarse con más de 1.000 hombres en un día. Tras meses de rumores, ha querido explicar todo en una entrevista en la que ha dejado claro cuáles eran sus sentimientos en aquel momento, justo después de haber tenido sexo durante horas sin ningún descanso-.

«La forma en que lo hice fue lo que me impactó emocionalmente. Fue como darle a cada uno cinco minutos, para charlar con todos. Fue un día realmente agotador, fue culpa mía por no prepararme lo suficiente», asegura Phillips. Explica que aquel reto llegó después de haber intentado (y conseguido) algo parecido, pero con 37 hombres, por eso decidió ir un paso más allá.

En la entrevista, concedida al diario británico The Sun, ha desmentido cualquier tipo de problema psicológico provocado por aquella sesión. «La gente piensa que es algún tipo de trauma o que he sufrido abuso o que me están obligando a hacer esto y eso no es cierto», asegura.

La actriz aclara que a nivel físico fue todo un reto, tanto que lo fue mucho más de lo que se pensaba: «Me llevó mucho más tiempo del que pensaba, fue mucho más agotador. Y simplemente no me había preparado adecuadamente para ello». Por eso, una vez realizada esta hazaña sexual, avisa de que no es «para chicas débiles» y que es algo muy duro: «No sé si lo recomendaría. Es una sensación diferente. Se siente intenso».

Lily Phillips aclara cómo es su relación con Bonnie Blue, su rival

Ambas son las mujeres que más éxito tienen en OnlyFans, por lo que muchos se han empeñado en compararlas, pero la británica tiene claro que no hay ningún tipo de competencia ni guerra entre ellas. «Ambas estamos haciendo un gran trabajo y arrasando la industria porno, así que, claro, la sociedad tiene que poner a dos chicas en contra. Siempre nos van a comparar», asegura en la citada entrevista.