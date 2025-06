En los últimos días, una de las estrellas de la plataforma para adultos OnlyFans se ha convertido en protagonista. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Annie Knight. La joven no dudó un solo segundo en organizar un inusual evento para cumplir un impactante reto. Recordemos que su objetivo no era otro que acostarse con 583 hombres en seis horas. De esta manera tan concreta, fulminó varios retos realizados por otras compañeras del sector, como es el caso de Lily Phillips, que se acostó con 100 hombres en 24 horas. A pesar de que Annie Knight se mostró dispuesta a hacer hasta lo imposible por lograr su objetivo, ni tan siquiera tuvo en cuenta las consecuencias. Y es que, tras tener sexo con 583 hombres en seis horas, la joven de 28 años acabó siendo hospitalizada: «No estoy muy bien. He estado sangrando mucho desde el desafío», reconoció la australiana a los compañeros de Us Weekly.

Lejos de que todo quede ahí, la estrella de OnlyFans añadió algo más: «Definitivamente, estaba un poco irritada y me hice un pequeño corte». Es más, aseguró que se sentía muy agotada, lo que provocó que su cuerpo colapsase. Eso sí, a pesar del susto de haber tenido que pasar por el hospital, parece que todo ha quedado atrás: «El pronóstico es bueno, y parece que voy a tener que tomarme una semana libre, tratar de relajarme un poco, sentarme al sol y simplemente tomarlo con calma por un tiempo». Por si fuera poco, la australiana de 28 años fue más allá: «Estaré bien, no voy a dejar que esto me detenga». Hasta tal punto que ya está pensando en otros retos sexuales con los que superarse y marcar la diferencia. Pero no todo queda ahí, ya que Annie Knight ha confesado cuánto le costó organizar el reto de acostarse con 583 hombres en seis horas.

«Quiero hablar sobre el costo del evento. La gente no se da cuenta de que, en realidad, es muy caro hacer algo así», comenzó diciendo la creadora de contenido en OnlyFans en su pódcast Annie Knight Unhinged. Y añadió: «Básicamente, obviamente tuve que pagar por el videógrafo, asistentes, fotógrafo, seguridad, el alquiler del lugar…»

Por si fuera poco, relató más gastos: «Pagué por los condones, pasamontañas y las pulseras». Fue entonces cuando la australiana se animó a dar una cifra concreta, asegurando que el gasto se elevó a unos 10.000 dólares. Aun así, tenía claro que no le importaba invertir su propio dinero en un evento de estas características, al ser consciente de la repercusión que tendría.

«583 chicos, imaginen todos los vídeos que voy a poder lanzar», comenzó explicando Annie Knight, y añadió: «Recuperaré ese dinero diez veces, y espero que más». Además, confirmó que la conocida plataforma de contenidos para adultos no le permite vender un vídeo en el que aparezcan los 583 hombres con los que se acostó en seis horas.

La australiana no dudó en aprovechar la ocasión para reflexionar sobre su récord, a pesar de que no superó a su compañera Bonnie Blue, la creadora de contenido en OnlyFans que ostenta el récord mundial al haberse acostado con 1057 hombres en 12 horas. «Hacer 583 en un día es bastante, así que estaba un poco preocupada de que realmente iba a tener dificultades con eso, porque lo máximo que había hecho antes eran 24 en un día. (…) Me sorprendió lo fácil que fue», explicó la joven de 28 años a los compañeros de Us Weekly.