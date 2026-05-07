Rosalía dará un concierto gratis en Sevilla por ‘Berlín’: fecha, hora y todos los detalles del evento de Netflix

Rosalía actuará gratis en Sevilla en la Jarana en el Guadalquivir para participar en la presentación del estreno de la nueva temporada de la serie de Netflix Berlín y la dama del armiño el sábado 9 de mayo a las 20:00 horas. La artista Rosalía se subirá así al escenario de Sevilla acompañada por la Orquesta Filarmónica para amenizar la presentación de la nueva entrega de Berlín, la serie de Netflix que actúa como precuela de la aclamada La Casa de Papel. Rosalía será la gran estrella del evento que lleva como título La Jarana en el Guadalquivir. Será el macroconcierto gratuito con el que Netflix celebrará en Sevilla el estreno mundial de la segunda temporada del universo de Berlín.

Un evento sin precedentes en Sevilla

La cantante Rosalía será la gran estrella del evento que lleva como título La Jarana en el Guadalquivir, el macroevento musical gratuito que Netflix celebrará en Sevilla el próximo 9 de mayo. La cita forma parte del lanzamiento mundial de Berlín. Sevilla se convertirá durante dos días en el epicentro internacional del entretenimiento con una doble cita organizada por Netflix:

8 de mayo: premiere global de la serie con alfombra roja.

9 de mayo: gran concierto gratuito en el río Guadalquivir.

La plataforma ha diseñado un espectáculo a gran escala que combinará música en directo, escenografía sobre el agua y la presencia de numerosas estrellas.

Un espectáculo sobre el Guadalquivir

La Jarana en el Guadalquivir no será un concierto al uso. El evento contará con un despliegue técnico especial, con escenarios y plataformas situadas en el río, creando una experiencia visual única en pleno corazón de Sevilla.

El objetivo de Netflix es convertir este lanzamiento en un fenómeno global, combinando espectáculo televisivo, música y promoción internacional.

Todo el reparto de ‘Berlín’, presente

El evento contará también con la presencia del elenco principal de la serie, liderado por Pedro Alonso, que vuelve a dar vida al carismático ladrón.

Junto a él estarán:

Michelle Jenner .

. Tristán Ulloa .

. Begoña Vargas .

. Julio Peña Fernández .

. Joel Sánchez .

. José Luis García-Pérez .

. Álvaro Morte.

Además, se espera la asistencia de numerosos rostros conocidos del panorama nacional.

Así es la trama de la nueva temporada

La segunda entrega de Berlín y la dama del armiño, creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato, traslada la acción a Sevilla con un nuevo golpe.

Berlín y su banda planean fingir el robo de La dama del armiño, aunque su verdadero objetivo será un poderoso matrimonio. Lo que comienza como una estrategia acabará desatando el lado más oscuro del protagonista, marcado por la venganza.

Un lanzamiento global con sello español

Con esta ambiciosa puesta en escena, Netflix refuerza su apuesta por las producciones españolas como fenómeno internacional. El universo de La casa de papel sigue expandiéndose, y Sevilla será el escenario elegido para presentar su nueva gran apuesta.

La posible actuación de Rosalía añade un atractivo extra a un evento que ya apunta a convertirse en uno de los grandes momentos culturales del año.