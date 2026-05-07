Un juez federal de Nueva York ha hecho pública una presunta nota de suicidio que habría sido escrita por el pedófilo y magnate financiero Jeffrey Epstein. El texto lo descubrió su ex compañero de celda semanas antes de que Epstein fuera hallado muerto en la prisión de Manhattan en agosto de 2019. Las contundentes líneas defienden su supuesta inocencia frente a las autoridades y reivindican el control sobre su final.

El enigmático escrito ha sido revelado por Kenneth Karas, juez federal, quien supervisaba el caso de Nicholas Tartaglione, el ex compañero de celda de Jeffrey Epstein. La nota manuscrita arranca con un mensaje desafiante y en mayúsculas dirigido a las autoridades: «Me investigaron durante meses, ¡¡¡NO ENCONTRARON NADA!!!». A continuación, el texto anticipa el final de Epstein: «Es un privilegio poder elegir el momento para decir adiós».

Según consta en los registros del tribunal, Tartaglione declaró haber descubierto esta carta en julio de 2019, y que permaneció oculta en las páginas de una novela gráfica. El hallazgo se produjo justo después de que el magnate fuera encontrado inconsciente con una tira de tela alrededor del cuello en su habitáculo del Centro Correccional Metropolitano del Bajo Manhattan. Aunque Epstein logró sobrevivir a aquel primer incidente, dos semanas después fue encontrado sin vida a los 66 años de edad.

Una nota de suicidio fuera del radar de Justicia

La divulgación de este documento, cuya veracidad aún no ha sido comprobada de forma independiente por los medios estadounidenses, se produce a raíz de una petición formal de The New York Times. La semana pasada, el periódico solicitó al tribunal que desclasificara el expediente en el que Tartaglione describía el contenido de la nota y cómo llegó a sus manos a través de la novela gráfica.

Lo más llamativo del hallazgo es que la que sería la última carta de Epstein antes de morir no había sido localizada por los investigadores en primera instancia, y no figuraba entre los millones de páginas y carpetas judiciales que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo públicas de forma masiva entre los meses de diciembre y enero.

Nuevos interrogatorios en el Congreso

La publicación de esta presunta nota de suicidio coincide con un escrutinio institucional actualizado sobre el poderoso círculo de contactos de Epstein. Antes de que este documento viera la luz, Howard Lutnick, secretario de Comercio de EEUU, tuvo que sentarse a declarar ante el Congreso tras una nueva citación dirigida a las personalidades que mantuvieron relaciones con el magnate.

La investigación política no se detiene ahí. Está previsto que a lo largo de este mismo mes otras figuras de altísimo perfil pasen por el Capitolio para responder a las incómodas preguntas de los representantes políticos. Entre los citados destacan Pam Bondi, ex fiscal general de Estados Unidos, y conocidos multimillonarios como Leon Black y Bill Gates, cofundador de Microsoft.