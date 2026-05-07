El Gobierno oculta el dinero público que costó el viaje de Yolanda Díaz y su jefa de Gabinete a los Oscar

El Gobierno de Pedro Sánchez no ha querido dar información acerca del viaje de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a Los Ángeles para acudir a los Premios Oscar en calidad de «ministra de Trabajo».

En respuesta a una pregunta del senador de Vox Fernando Carbonell, el Ejecutivo señala que «acudió a la gala de los Premios Oscar, acompañada de su jefa de gabinete, en calidad de vicepresidenta del Gobierno» tras ser invitada por el equipo de Sirat, la película española nominada. Respecto a los gastos del viaje, costeado con dinero público, la respuesta indica que «no es posible facilitar información porque el expediente de gasto no está confirmado aún».

Asimismo, tratan de justificar que la «vicepresidenta acude de forma habitual en apoyo del mundo de la cultura y en defensa de los derechos laborales en el sector, en plena coordinación con el Ministerio de Cultura».

El senador Fernando Carbonell registró el pasado 17 de marzo varias preguntas en relación al viaje de la ministra de Trabajo a Los Ángeles para tratar de aclarar si «existe un informe que justifique la idoneidad de ese viaje», si se «mantuvieron encuentros con miembros del Departamento de Trabajo de EEUU u otras autoridades norteamericanas» o a cuánto ascendieron los costes del viaje. A ninguna de estas cuestiones ha respondido el Ejecutivo.

Yolanda Díaz ya trató de justificar en el Senado su asistencia a los Premios Oscar asegurando que hizo lo mismo que hace «todos los días» en España, «defender a la creación artística». Así respondió a la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, que ha retrató a la líder de Sumar por su escapada a Estados Unidos.

La titular de Trabajo viajó a Los Ángeles el pasado mes de marzo para asistir a la gala. La española Sirat, dirigida por Oliver Laxe, estaba nominada en las categorías Mejor Película Internacional y Mejor Sonido, pero finalmente volvió a España de vacío. La vicepresidenta no se dejó ver en ningún momento ni hizo pública su agenda en Los Ángeles.

Según rezaba la agenda de Moncloa, Díaz acudió en calidad de representante del Gobierno, pese a que su cartera no tiene relación alguna con la cultura o el cine. Fue la primera vez que una representante del Gobierno español acudía a la gala de los Oscar.