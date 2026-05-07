No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 6 de mayo, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 409 de Valle Salvaje. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo don Hernando no ha dudado un solo segundo en hacer una firme petición a José Luis. ¿En qué consiste, exactamente? En que olvide, de una vez por todas, sus problemas con el duque y, de esta forma, se centre en averiguar qué ocultan realmente Dámaso y Victoria.

En estos momentos es algo verdaderamente importante, e incluso crucial. Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ver cómo, en la Casa Pequeña, Matilde y Atanasio disfrutan al máximo de su felicidad; incluso tienen un momento de intimidad. Todo ello mientras, en palacio, una terrible verdad va a cambiar, para siempre, el destino de la pareja. Además, se trata de algo que tiene estrecha vinculación con Benigna.

¿Qué sucede en el capítulo 410 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, jueves 7 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo numerosas e incluso diversas triquiñuelas en la cocina le valen a Amadeo una respuesta por parte de Braulio, pero también de don Hernando. Algo que deja a todos completamente sorprendidos, a la par que descolocados. De hecho, esta situación podría llegar a marcar un antes y un después en muchos aspectos.

Pero no todo queda ahí, puesto que Leonor se queda profundamente sin palabras al recibir un sinfín de consejos de Enriqueta. Esta, por su parte, parece que por fin logra su cometido, que no es otro que quebrar, de una vez por todas, a Alejo. ¿Será el final del más pequeño de los Gálvez de Aguirre? ¿Qué ocurrirá con él a partir de ahora? No te pierdas los próximos capítulos de la exitosa serie Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.