No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 5 de mayo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 408 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. Así pues, tuvieron la oportunidad de ver cómo Enriqueta no ha dudado un solo segundo en aprovechar la oportunidad que se le ha presentado para volver a presionar a Alejo. Visiblemente atormentado por la culpa, no puede evitar luchar de forma constante contra la tentación de confesar toda la verdad y hacerlo de una vez por todas.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han tenido la oportunidad de ver cómo, mientras tanto, Leonor se arma de valor a la hora de seguir tratando de sacar toda la información posible sobre el parto de Adriana. Hasta tal punto que no ha tenido reparos a la hora de preguntar a Pedrito, en busca de las respuestas que necesita. Ahora bien, ¿a qué se debe su cada vez más notable e incesante curiosidad? Todo ello mientras Victoria no ha tenido reparos a la hora de mostrarse de lo más vulnerable ante Bárbara.

¿Qué sucede en el capítulo 409 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, miércoles 6 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo don Hernando sorprende a José Luis con una firme petición. ¿En qué consiste, exactamente? En que se olvide, de una vez por todas, de sus problemas con el duque. Y no solamente eso, sino que también se concentre en averiguar qué ocultan tanto Dámaso como Victoria.

En la Casa Pequeña, tanto Atanasio como Matilde disfrutan al máximo de su felicidad, en un momento de intimidad. Todo ello mientras, en palacio, parece que una horrible verdad va a cambiar, para siempre, el destino de la pareja. Es algo que tiene estrecha vinculación con Benigna. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.