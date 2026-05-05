Avance de ‘Valle Salvaje’ de hoy, 5 de mayo: Victoria se muestra vulnerable ante Bárbara
Un paso sorprendente, a la par que arriesgado
No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 4 de mayo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 407 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo don Hernando continúa teniendo serias sospechas sobre el comportamiento de Victoria.
Todo ello mientras ella se arma de valor para enfrentarse a una Bárbara que, como es de esperar, le exige toda la verdad respecto a su mal comportamiento hacia Adriana. Parece que ha llegado el momento perfecto para dar ese paso, sin importar las consecuencias. Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ver cómo, en un arrebato, la Salcedo se dispone a sincerarse como nunca antes con su sobrina. Es consciente de que es una decisión de lo más arriesgada, pero, dadas las circunstancias, parece que no le queda otra opción.
¿Qué sucede en el capítulo 408 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, martes 5 de mayo?
De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Enriqueta vuelve a aprovechar la ocasión que se le ha presentado para presionar a Alejo. Atormentado por la culpa, no puede evitar luchar contra la tentación de confesar.
Leonor, por su parte, hace todo lo que está en su mano para tratar de sacar información sobre el parto de Adriana. Hasta tal punto que no ha tenido reparos a la hora de preguntar a Pedrito por lo ocurrido. ¿A qué se debe su cada vez más creciente curiosidad? En cuanto a Victoria, no ha tenido reparos a la hora de mostrarse de lo más vulnerable ante Bárbara.
Algo que, como es de esperar, ha generado numerosas inquietudes y, sobre todo, un sinfín de dudas. ¿Conseguirá resolverlas antes de que sea demasiado tarde? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
