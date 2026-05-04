No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 30 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 406 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta forma, han sido testigos de cómo, tras escuchar al bebé en la cabaña, Bárbara no tiene reparos a la hora de acordar con Luisa cuál es el siguiente paso a dar. Ambas son conscientes de lo que tienen entre manos, por lo que deben ser lo más cautelosas posible para evitar que haya algún tipo de error. ¡No se lo pueden permitir!

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido observar cómo, en la Casa Grande, Enriqueta no duda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para animar a Amadeo a que sea mucho más creativo. Algo que, como es de esperar, Francisco trata de quitarle de la cabeza. ¡Es un hecho que no va a parar hasta conseguir su cometido, sin importar en absoluto las posibles consecuencias! Todo ello mientras Dámaso confiesa a una dolida Mercedes que parece que ha llegado el momento más que perfecto para dar a conocer, de una vez por todas, su identidad.

¿Qué sucede en el capítulo 407 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, lunes 4 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ser testigos de cómo don Hernando continúa teniendo serias sospechas respecto al comportamiento de Victoria. Ella, a su vez, no duda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para enfrentarse a una Bárbara que le exige la verdad tras su mal comportamiento hacia Adriana.

Es el momento más que perfecto para tratar de encontrar todas y cada una de las respuestas que necesita. Lejos de que todo quede ahí, vamos a poder ver cómo, en un arrebato, la Salcedo se dispone a sincerarse como nunca con su sobrina.

Todo ello mientras Atanasio, visiblemente preocupado, toma la drástica decisión de ir a buscar a Benigna, y lo hace asumiendo todas las posibles consecuencias. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.