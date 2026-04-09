Ylenia Padilla carga contra la productora de ‘Sálvame’: «La fábrica de la muerte»

Ylenia Padilla sigue desaparecida de la televisión tras su entrevista al programa ¡De Viernes! Valenciana habló de su enorme cambio de vida en el espacio de Telecinco, algo que ocurrió después de que cancelase su participación en el reality La cárcel de los gemelos. Aunque no ha vuelto a un programa, sí que está muy activa en redes sociales, donde no ha dudado en atacar a La fábrica de la tele, productora de Sálvame, a la que ha apodado como «La fábrica de la muerte».

En sus stories de Instagram hace días que se muestra muy crítica con los periodistas que nos dedicamos al mundo del corazón y a la actualidad televisiva, colgando noticias de hace varios años y asegurando que son informaciones falsas. Esta vez el señalado ha sido Arnau Martínez, un clásico de programas como Socialité, Sálvame y que fue subdirector de No somos nadie.

En concreto, la valenciana ha recordado un tuit del año 2021, en el que decía lo siguiente. «Ylenia empezó bien intentando aprender sobre feminismo. Hoy, aunque sin sorpresas, vuelve a demostrar que es una tránsfoba y una total ignorante que no se cansa de hacer el ridículo».

Esta polémica, recordamos, viene de hace años, cuando Padilla no dudó en llamar «maromo» a la cómica Elsa Ruiz, conocida por ser una activista por los derechos de las personas trans, colectivo al que ella misma pertenece. Años después, Elsa sigue luchando por conseguir justicia por estos comentarios.

A estos tuits de hace cinco años escritos por Arnau, Ylenia ha decidido responder con mucha contundencia, atizando al periodista y a La fábrica de la tele (donde también trabajó Elsa Ruiz en el pasado).

A la productora la apoda como «La fábrica de la muerte» y recuerda que han cambiado de nombres varias veces «tras las decenas de condenas millonarias a sus espaldas, por difamar, espiar, obtener datos de forma ilegal y filtrarlos, vulnerar los derechos de las menores, etc.».

No le falta razón a Ylenia, puesto que la productora del programa Sálvame ha sido condenada por hablar de la sentencia de Rocío Flores, algo que no podían hacer porque todo eso sucedió cuando todavía era una menor, además de seguir siendo investigada por la conocida como Operación Deluxe (debido a que contaban con la ayuda de un agente de Policía que filtraba los datos de las fichas policiales de numerosos famosos).

Tras ser expulsados de Telecinco, La Fábrica de la Tele cambió su nombre a Fabricantes TV, donde se mudó a Ten TV y a las redes sociales para producir Ni que fuéramos Shhh. Por último, antes de llegar a RTVE con La familia de la tele, decidieron cambiar su nombre a La Osa.

Tampoco se equivoca Ylenia al decir en su cuenta de Instagram que ahora «la pagamos todos para que nos den lecciones desde RTVE». La Osa está ahora mismo detrás de formatos como Malas Lenguas y Directo al Grano, que llenan la gran parte de las horas de las tardes de La 1 y de La 2.

Las quejas de Ylenia Padilla

«Tengo decenas de tuits del linchamiento que recibí durante meses, con absolutas burradas que todo el mundo normaliza y considera tolerables.

También decenas de artículos difamándome, pasándome dianas para alimentar más ese odio», se queja.

Por último, la ex concursante de Gandía Shore pide ayuda después de lo que dice que está sufriendo. «Desde la impotencia, el dolor, la rabia de no poder más, de no ser defendida por nadie y de sentirme absolutamente destrozada por la ley. Las mentiras no pueden durar para siempre», así termina su escrito.