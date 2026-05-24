Un soltero de ‘First Dates’ hace una propuesta indecente a dos hermanas: «¿Cómo vamos a hacer un trío?»

First Dates continúa liderando las noches en Cuatro y, esta semana, los espectadores de la cadena han tenido la oportunidad de ver nuevas entregas del popular show de citas a ciegas. De esta manera, la audiencia pudo conocer a Liz, de 67 años, y a Tura, de 55 años, dos hermanas que acudieron al formato con el objetivo de conocer a su media naranja. Ambas llegaron con mucha ilusión, pero lo que jamás vio venir una de ellas fue que conocería de antes a uno de los pretendientes. «He venido con mi hermana porque ha sido como un reto entre las dos para ver quién encuentra el amor», comentó Tura en uno de los totales.

Carlos Sobera fue el encargado de recibir a las hermanas en su llegada al local. De esta manera, el presentador quiso saber cuánto tiempo llevaban solteras. Una cuestión con la que Liz reveló que ella llevaba mucho tiempo sin estar enamorada. Por su parte, Tura confesó que llevaba 2 años sin pareja. «¿Por qué?», quiso saber el presentador. «A todos les encuentro un ‘pero’. Y lo tienen», comentó. «A mí me han tocado todos los que son infieles, mentirosos… Me ha tocado lo peor de lo peor», confesó Liz al equipo de Cuatro.

Liz, soltera de ‘First Dates’: «No, por favor. No será él»

Minutos después, Sobera les explicó que iban a entrar dos solteros. Ellas no iban a saber cuál era la cita de cada una. Pues, primero tendrían que conocerles y, luego, descubrir quién era su pareja destinada por el formato. Fue así como Enrique, de 65 años, llegó al local del amor. Una entrada con la que el soltero se presentó como un «Géminis al que le gusta conocer a la gente».

Enrique ya había acudido a First Dates en otra ocasión, por lo que no era un debut para él. «Creo que lo conozco», comentaba Liz en voz baja. «No, por favor. No será él», comentó en uno de los totales. «Ya sé más o menos la forma que tiene de actuar porque hemos hablado mucho por Messenger», confesó. Y es que la soltera no se mostraba muy contenta con ver a Enrique.

El soltero sabía que conocía a Liz de algo, por lo que se lo preguntó. Eso sí, él intentaba mantenerse misterioso en todo momento. La participante le recordó que se hablaban por Facebook. Fue así como, en privado, le mostró a su hermana lo que había hablado con el soltero y cómo él le llegó a dar su número de teléfono.

Liz le para los pies a Enrique en ‘First Dates’: «Va a ser que no»

«No hay que hacer mucho caso a las redes. ¿Lo sabéis?», le preguntó Enrique a las hermanas. «¿Por?», quiso saber Liz. «Porque todo va en función de lo que tú busques y lo que quieras encontrar», le respondió él. Y es que el comensal quería cambiar la visión que ella pudiese tener de él por sus redes sociales. Pero lo que no se daba cuenta era de que las solteras estaban cada vez más espantadas con su actitud.

«¿Y cómo vamos a hacer un trío? Ahora que Carlos no nos oye», comentó Enrique con humor. «¿Te gustaría, verdad? Pues, va a ser que no», le dijo Liz con cara de espanto. Y es que las hermanas no podían estar más disgustadas con el soltero. «Tú ves mucho Netflix porque ya se montaba él la película», opinó Liz en uno de los totales. Tras ello, llegó Domingo. Un segundo pretendiente que también dejó sin palabras a Tura.