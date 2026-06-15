Egiptólogos encontraron miel de hace más de 3.000 años en la tumba de Tutankámon y la probaron, pero lejos de ponerse malos, estaba en buen estado y seguía estando dulce

Miel de hace más de 3000 años han encontrado los egiptólogos en la tumba de Tutankámon, hicieron algo que nadie hubiera imaginado, probarla. La realidad es que la miel puede mantenerse en perfectas condiciones durante mucho tiempo, es un buen básico que quizás hasta el momento, nadie hubiera imaginado. En especial si tenemos en cuenta que no se pone malo un alimento que puede durar, siguiendo este descubrimiento miles de años.

Nos estamos alejando de unos productos naturales que realmente pueden darnos más de una sorpresa del todo inesperada. En especial, en estos días en los que quizás tocará saber en todo momento qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que cada detalle cuenta y lo hace de tal forma que tocará saber qué es lo que puede pasar cuando comemos algo que ya comían los faraones. Un bien, por entonces de lujo y digno de llevarse a la otra vida que quizás hasta ahora nadie hubiera tenido en consideración. La tumba de Tutankámon ha dado lugar a una serie de elementos que son esenciales.

Encontraron miel de hace más de 3.000 años en la tumba de Tutankámon

La tumba de Tutankámon se ha convertido en uno de los elementos que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver desde otro punto de vista. Tocará empezar a tener en mente determinados elementos que quizás hasta el momento nadie hubiera imaginado.

Es hora de empezar a pensar en una serie de alimentos que pueden llegar desde lejos y son realmente una opción de lo más recomendable. La realidad es que hace miles de años que el ser humano usa como edulcorante, pero también como remedio natural a determinadas dolencias, una miel que no tiene fecha de caducidad.

El alimento de las abejas es, sin duda alguna, uno de los alimentos que mejor se adaptará a nuestras necesidades. Cuando lo que queremos es mantenernos en plena forma y acabar obteniendo ese plus de buenas sensaciones que nadie, hasta la fecha hubiera imaginado.

Este descubrimiento en un lugar histórico es, sin duda alguna, uno de los más destacados en estos días que hasta la fecha nadie hubiera imaginado. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando con una miel que quizás tiene una durabilidad máxima.

Estaba en buen estado y seguía estando dulce

La miel no tiene fecha de caducidad, es algo que ya sabíamos, pero quizás no, hasta lo que nos han descubierto estos expertos. Han sido capaces de descubrirnos la esencia de un tipo de elemento que quizás nos acabará sorprendiendo en todos los sentidos.

Los expertos de Verdemiel nos explican el motivo por el que la miel siempre se puede disfrutar de la mejor manera posible, aunque hayan pasado miles de años:

La miel es higroscópica, eso significa que su contenido en agua es muy bajo. Las abejas se encargan de deshidratar el néctar líquido recolectado con un 80-90% de humedad inicial para convertirlo en miel espesa y deliciosa, la miel madura, apenas llega al 18% de humedad. Sin agua, las bacterias no pueden aparecer y prosperar. Así que una miel sellada por las abejas en el panal (miel correctamente madurada en la colmena) o la miel en un bote cerrado, está a salvo de microorganismos o bacterias. La miel es extremadamente ácida. Con un pH de entre 3 y 4,5 (7 es neutro), la miel demuestra ser un huésped poco acogedor para muchos microorganismos y asegura que ninguna bacteria pueda prosperar. Además la miel está hecha por las abejas que cuando regurgitan en el panal el néctar de las flores recolectado, este néctar se mezcla con las enzimas que tienen en varias de sus glándulas: glucosa oxidasa. Entonces se produce una reacción química (catalisis), que separa el néctar en ácido glucónico y peróxido de hidrógeno. ¿Te suena conocido el último? Es agua oxigenada, una barrera antibacteriana, dando así a la miel las mismas propiedades antisépticas. Este es el conservante natural que protege a la miel de cosas que quieran crecer en ella.

Pese a que, como todo, tenga fecha de caducidad, en realidad no caduca: «La miel de abeja no caduca, es por ello que no tiene fecha de caducidad. A la hora de comer este alimento no tenemos que preocuparnos por si está bueno o no. En España por normativa se pone fecha de consumo preferente, por ejemplo en EEUU no es obligatorio en miel. Esta fecha indica que a partir de la fecha, puede haber en algunos casos un cierto deterioro sensorial (color, olor, sabor, apariencia), pero no implica un riesgo sanitario».