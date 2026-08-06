Pocos lo saben: cuál es la diferencia entre una llave inglesa y francesa y para qué sirve cada una

Son muchas las personas que a la hora de utilizar las herramientas de bricolaje para realizar reparaciones domésticas dan un uso incorrecto a la llave inglesa y a la llave francesa. Ambas se encuentran dentro de la familia de las llaves ajustables y tienen unas características, mecanismos y usos que pueden evitar errores de seguridad y eficiencia si se conocen.

La diferencia principal

Dentro de las herramientas de bricolaje se encuentran las llaves ajustables. Estas son las más utilizadas para las tareas de mantenimiento y reparaciones del hogar. Se componen de un mango y una mandíbula móvil que permite adaptar la abertura al tamaño de la pieza que se desea manipular, pero su principal función no es la misma. Por eso, la diferencia principal es el sistema de ajuste. La llave inglesa tradicional tiene un mecanismo que se sitúa más alejado de la cabeza de la herramienta y la llave francesa tiene la rueda de ajuste integrada junto a las mordazas, facilitando el acceso a espacios reducidos. Además, la llave inglesa posee un cuerpo más robusto y pesado para soportar mayores niveles de fuerza y la llave francesa destaca por ser más compacta y cómoda para trabajos a largo plazo.

La utilidad de cada una

Dependiendo del tipo de trabajo que se vaya a realizar se utilizará una u otra siguiendo los siguientes patrones:

Llave inglesa . Una herramienta recomendada para tareas que requieren aplicar mayor torque, como trabajos de mecánica, mantenimiento industrial y reparaciones exigentes.

. Una herramienta recomendada para tareas que requieren aplicar mayor torque, como trabajos de mecánica, mantenimiento industrial y reparaciones exigentes. Llave francesa. Una herramienta más práctica para montajes domésticos, bricolaje y trabajos en lugares de díficil acceso gracias a su diseño compacto.

El error

Uno de los errores que producen confusión habitualmente es pensar que cualquiera de estas herramientas sirve para sujetar tuberías. Los expertos recuerdan que las llaves ajustables cuentan con mordazas lisas, diseñadas para tuercas y tornillos, mientras que las llaves de tubo incorporan dientes para sujetar superficies cilíndricas sin que resbale.

¿Cuál se debe utilizar?

En el momento en el que sólo se vaya a disponer de una herramienta ajustable para el hogar, la llave francesa moderna ofrece mayor comodidad y versatilidad para la mayoría de las reparaciones cotidianas. Aunque, aquellas personas que realicen trabajos mecánicos de mayor exigencia podrán usar la llave inglesa más robusta, capaz de aguantar esfuerzos superiores. Por eso, utilizar la herramienta adecuada ayuda a alargar la calidad de los tornillos y las tuercas, facilitando el trabajo eficiente y seguro.