El empleo que la IA no puede sustituir: estable y con sueldos de hasta 40.000 euros

El trabajo de mecánico cotiza al alza en España y los sueldos ya llegan incluso a los 40.000 euros brutos anuales en España. El mercado automovilístico está en auge en nuestro país y demanda personal para llevar a cabo tareas de reparación de vehículos. Para ello sólo basta con un título de Formación Profesional para poder comenzar de ‘becario’ en uno de los muchos talleres que hay en nuestro país. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el empleo que ofrece sueldos de hasta 40.000 euros en función de la comunidad.

La inteligencia artificial llega para amenazar muchos puestos de trabajo en los próximos años. De momento, la IA ha llegado como motor de búsqueda o editor de fotografías con el fin de hacer más fácil la vida de las personas, pero en 2030, con la llegada de la AGI, se espera una revolución de más envergadura que la industrial. Esta nueva versión de la inteligencia artificial hará que las máquinas puedan razonar incluso como los humanos y acabará con muchos puestos de trabajo tal como los conocemos.

Un sector que prevalecerá y que está en auge es el de los mecánicos. España necesita profesionales y los trabajos que más sufrieron la crisis de 2008 hoy en día están demandando manos. ¿El motivo? No hay una causa principal, pero una importante tiene que ver con el exceso de nuevos jóvenes cualificados que han dejado de lado profesiones de toda la vida como la de mecánicos, electricistas, cerrajeros o carpinteros. Las generaciones más jóvenes se fueron directas a cursar estudios universitarios y estos sectores se olvidaron. Y ahora se necesitan manos.

El empleo con sueldos de 40.000 euros

El Instituto de Formación Profesional CEAC indica en su página que el sector automovilístico factura alrededor de 94 millones de euros al año en España y da trabajo a más de 329.000 personas. Así que una gran parte de los 22,3 millones de afiliaciones a la Seguridad Social llevan el nombre del sector de los trabajadores mecánicos que cotiza al alza en el territorio español. Ahora por este empleo se pagan sueldos de hasta 40.000 euros al año.

CEAC indica que el sueldo medio de un mecánico en España está entre los 19.000 euros brutos anuales y los 31.000 euros brutos anuales, dependiendo de la comunidad autónoma. A este sueldo base también hay que añadir las horas extra que puedan realizar estos trabajadores y también los pluses por trabajador de nocturnidad, algo que la empresa tiene que abonar según recoge el Estatuto de los Trabajadores.

Según informan desde este Instituto de Formación Profesional, los sueldos de un trabajador mecánico pueden ascender hasta los 40.000 euros brutos al año en comunidades autónomas como Madrid, País Vasco y Aragón. A estos salarios podrán acceder los trabajadores altamente cualificados que aporten un gran valor en los grandes talleres mecánicos y que también tengan muchos años de experiencia.

Hoy en día en España, para acceder a un puesto como profesional dentro de un taller mecánico, hay que acceder a un FP de Grado Medio en Mecánica de Vehículos Automóviles. Con este título se podrá acceder a un taller como ‘becario’ y poco a poco ir progresando en un sector que avisa desde hace meses de la necesidad de incorporar nuevos trabajadores.